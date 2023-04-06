Самым комфортным городом Алтайского края оказался вовсе не Барнаул. И даже не Бийск

Качество и количество
Минстрой РФ подсчитал индекс качества среды городов России за 2022 год. За год в Алтайском крае он вырос во всех городах, кроме Новоалтайска. Но и в нем индекс не снизился, а остался на прежнем уровне.
Индекс качества среды городов Алтайского края и его прирост за год:
- Белокуриха — 208 баллов (188+20);
- Барнаул — 202 баллов (184+18);
- Бийск — 198 баллов (180+18);
- Новоалтайск — 180 баллов (180+0);
- Рубцовск — 180 баллов (169+11);
- Алейск — 180 баллов (178+2);
- Заринск — 180 баллов (171+9);
- Яровое — 180 баллов (174+6);
- Горняк — 176 баллов (166+10);
- Змеиногорск — 173 баллов (167+6);
- Славгород — 169 баллов (164+5);
- Камень-на-Оби — 164 баллов (162+2).
Лидеры и аутсайдеры
С 2021 года тройка лидеров не изменилась. В 2022 году в Белокурихе, Бийске и Барнауле фиксировались наилучшие результаты и наивысшие темпы улучшения городской среды. А вот Камень-на-Оби не только занял последнее место в крае по комфортности, но и показал одни из самых низких темпов ее улучшения.
Горняк демонстрировал высокие темпы роста, однако добрался лишь до уровня 176 баллов. За ним расположились Змеиногорск и Славгород, показавшие средние темпы улучшения и невысокий итоговый результат.
Интересно, что Рубцовск, Алейск, Заринск и Яровое явно целенаправленно подтягивали до одного уровня — прирост в них совершенно разный, он варьируется от +2 до +11 баллов, однако в итоге все эти города расположились на одной отметке в 180 баллов.
Именно со 180 баллов город попадает в категорию благоприятных для жизни.
Кому в Сибири жить хорошо
Рос индекса качества городской среды и во всех административных центрах Сибирского федерального округа.
- Абакан — 214 баллов (210+4);
- Кемерово — 212 баллов (202+10);
- Новосибирск — 204 балла (195+9);
- Томск — 202 балла (180+22);
- Барнаул — 202 балла (184+18);
- Иркутск — 201 балл (183+18);
- Красноярск — 201 балл (190+11);
- Горно-Алтайск — 198 баллов (190+8);
- Кызыл — 159 баллов (152+7);
- Омск — 154 балла (127+27).
Самый низкий прирост в Сибири показали столицы нацреспублик и Новосибирск, самый высокий — Омск и Томск, за ними идут Барнаул с Иркутском, продемонстрировавшие одинаковые темпы прироста. По итоговым же результатам Барнаул разделил с Томском четвертое место, уступив Абакану, Кемерово и Новосибирску.
Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Эта оценка подразумевает выделение для каждого типа пространства по каждому из критериев одного ключевого индикатора. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов.
Поскольку качество городской среды не является простой суммой качества жилья, улиц, озеленения, инфраструктуры и прочего и требует оценки также по индикаторам, значения которых рассчитываются на весь город, к отдельным типам пространств в матрице добавляется общегородское пространство, в действительности объединяющее в себе все остальные.