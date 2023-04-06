Самым комфортным городом Алтайского края оказался вовсе не Барнаул. И даже не Бийск

Наиболее комфортным городом для жизни в Алтайском крае федеральный Минстрой признал Белокуриху. Барнаул расположился на втором месте, Бийск — на третьем.

Качество и количество

Минстрой РФ подсчитал индекс качества среды городов России за 2022 год. За год в Алтайском крае он вырос во всех городах, кроме Новоалтайска. Но и в нем индекс не снизился, а остался на прежнем уровне.

Индекс качества среды городов Алтайского края и его прирост за год:

Белокуриха — 208 баллов ( 188+20);

188+20); Барнаул — 202 баллов ( 184+18);

184+18); Бийск — 198 баллов ( 180+18);

180+18); Новоалтайск — 180 баллов ( 180+0);

180+0); Рубцовск — 180 баллов ( 169+11);

169+11); Алейск — 180 баллов ( 178+2);

178+2); Заринск — 180 баллов ( 171+9);

171+9); Яровое — 180 баллов ( 174+6);

174+6); Горняк — 176 баллов ( 166+10);

166+10); Змеиногорск — 173 баллов ( 167+6);

167+6); Славгород — 169 баллов ( 164+5);

164+5); Камень-на-Оби — 164 баллов ( 162+2).

Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф. Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф. Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф. Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф. Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф. Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф. Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф. Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф. Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф. Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф. Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф. Характеристики городов Алтайского края. индекс-городов.рф.

Лидеры и аутсайдеры

С 2021 года тройка лидеров не изменилась. В 2022 году в Белокурихе, Бийске и Барнауле фиксировались наилучшие результаты и наивысшие темпы улучшения городской среды. А вот Камень-на-Оби не только занял последнее место в крае по комфортности, но и показал одни из самых низких темпов ее улучшения.

Горняк демонстрировал высокие темпы роста, однако добрался лишь до уровня 176 баллов. За ним расположились Змеиногорск и Славгород, показавшие средние темпы улучшения и невысокий итоговый результат.

Озеро Яровое. Евгения Родочинская.

Интересно, что Рубцовск, Алейск, Заринск и Яровое явно целенаправленно подтягивали до одного уровня — прирост в них совершенно разный, он варьируется от +2 до +11 баллов, однако в итоге все эти города расположились на одной отметке в 180 баллов.

Именно со 180 баллов город попадает в категорию благоприятных для жизни.

Город мастеров. День города 2020. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Кому в Сибири жить хорошо

Рос индекса качества городской среды и во всех административных центрах Сибирского федерального округа.

Абакан — 214 баллов ( 210+4);

210+4); Кемерово — 212 баллов ( 202+10);

202+10); Новосибирск — 204 балла ( 195+9);

195+9); Томск — 202 балла ( 180+22);

180+22); Барнаул — 202 балла ( 184+18);

184+18); Иркутск — 201 балл ( 183+18);

183+18); Красноярск — 201 балл ( 190+11);

190+11); Горно-Алтайск — 198 баллов ( 190+8);

190+8); Кызыл — 159 баллов ( 152+7);

152+7); Омск — 154 балла ( 127+27).

Самый низкий прирост в Сибири показали столицы нацреспублик и Новосибирск, самый высокий — Омск и Томск, за ними идут Барнаул с Иркутском, продемонстрировавшие одинаковые темпы прироста. По итоговым же результатам Барнаул разделил с Томском четвертое место, уступив Абакану, Кемерово и Новосибирску.

Вокзал в Абакане. Абаканский линейный отдел МВД России