6 апреля
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Жизнь

Самым комфортным городом Алтайского края оказался вовсе не Барнаул. И даже не Бийск

Наиболее комфортным городом для жизни в Алтайском крае федеральный Минстрой признал Белокуриху. Барнаул расположился на втором месте, Бийск — на третьем.

"Купеческая слобода Андреевых" в Белокурихе-2.
"Купеческая слобода Андреевых" в Белокурихе-2.
Владимир Вайтиев.

Качество и количество

Минстрой РФ подсчитал индекс качества среды городов России за 2022 год. За год в Алтайском крае он вырос во всех городах, кроме Новоалтайска. Но и в нем индекс не снизился, а остался на прежнем уровне.

Индекс качества среды городов Алтайского края и его прирост за год:

  • Белокуриха — 208 баллов (188+20);
  • Барнаул — 202 баллов (184+18);
  • Бийск — 198 баллов (180+18);
  • Новоалтайск — 180 баллов (180+0);
  • Рубцовск — 180 баллов (169+11);
  • Алейск — 180 баллов (178+2);
  • Заринск — 180 баллов (171+9);
  • Яровое — 180 баллов (174+6);
  • Горняк — 176 баллов (166+10);
  • Змеиногорск — 173 баллов (167+6);
  • Славгород — 169 баллов (164+5);
  • Камень-на-Оби — 164 баллов (162+2).
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.
Характеристики городов Алтайского края.
Характеристики городов Алтайского края.
индекс-городов.рф.

Лидеры и аутсайдеры

С 2021 года тройка лидеров не изменилась. В 2022 году в Белокурихе, Бийске и Барнауле фиксировались наилучшие результаты и наивысшие темпы улучшения городской среды. А вот Камень-на-Оби не только занял последнее место в крае по комфортности, но и показал одни из самых низких темпов ее улучшения.

Горняк демонстрировал высокие темпы роста, однако добрался лишь до уровня 176 баллов. За ним расположились Змеиногорск и Славгород, показавшие средние темпы улучшения и невысокий итоговый результат.

Озеро Яровое.
Озеро Яровое.
Евгения Родочинская.

Интересно, что Рубцовск, Алейск, Заринск и Яровое явно целенаправленно подтягивали до одного уровня — прирост в них совершенно разный, он варьируется от +2 до +11 баллов, однако в итоге все эти города расположились на одной отметке в 180 баллов.

Именно со 180 баллов город попадает в категорию благоприятных для жизни.

Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Кому в Сибири жить хорошо

Рос индекса качества городской среды и во всех административных центрах Сибирского федерального округа.

  • Абакан — 214 баллов (210+4);
  • Кемерово — 212 баллов (202+10);
  • Новосибирск — 204 балла (195+9);
  • Томск — 202 балла (180+22);
  • Барнаул — 202 балла (184+18);
  • Иркутск — 201 балл (183+18);
  • Красноярск — 201 балл (190+11);
  • Горно-Алтайск — 198 баллов (190+8);
  • Кызыл — 159 баллов (152+7);
  • Омск — 154 балла (127+27).

Самый низкий прирост в Сибири показали столицы нацреспублик и Новосибирск, самый высокий — Омск и Томск, за ними идут Барнаул с Иркутском, продемонстрировавшие одинаковые темпы прироста. По итоговым же результатам Барнаул разделил с Томском четвертое место, уступив Абакану, Кемерово и Новосибирску.

Вокзал в Абакане.
Вокзал в Абакане.
Абаканский линейный отдел МВД России
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Система оценки

Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Эта оценка подразумевает выделение для каждого типа пространства по каждому из критериев одного ключевого индикатора. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов.

Поскольку качество городской среды не является простой суммой качества жилья, улиц, озеленения, инфраструктуры и прочего и требует оценки также по индикаторам, значения которых рассчитываются на весь город, к отдельным типам пространств в матрице добавляется общегородское пространство, в действительности объединяющее в себе все остальные.

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