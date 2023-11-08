Самым теплым за всю историю наблюдений человечества стал октябрь 2023 года

Октябрь 2023 года стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, пишут РИА Новости.

Средняя температура поверхности составила 15,3 градуса. Это превышает рекорд 2019-го на 0,4 градуса.

Ранее теплый октябрь обманул вербу в Барнауле и она вновь выпустила "пушистики". Так, в центре Барнаула верба при желтых осенних листьях снова зацвела. Также

Также маральник зацвел на Телецком озере. Обычно маральник начинает цвести в начале мае, к концу — увядает.

И вот, в октябре, маральник снова заблагоухал.

Поистине — октябрь подарил жителям Алтайского края прекрасную погоду, солнечную и теплую. Вспоминаем по фото, пока все листья не сбросил с деревьев порывистый ветер, каким было бабье лето.