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Жизнь

Самым теплым за всю историю наблюдений человечества стал октябрь 2023 года

Октябрь 2023 года стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, пишут РИА Новости.

Осень в Барнауле, Изумрудный парк.
Осень в Барнауле, Изумрудный парк.
altapress.ru

Средняя температура поверхности составила 15,3 градуса. Это превышает рекорд 2019-го на 0,4 градуса.

Ранее теплый октябрь обманул вербу в Барнауле и она вновь выпустила "пушистики". Так, в центре Барнаула верба при желтых осенних листьях снова зацвела. Также

Также маральник зацвел на Телецком озере. Обычно маральник начинает цвести в начале мае, к концу — увядает.

И вот, в октябре, маральник снова заблагоухал.

Поистине — октябрь подарил жителям Алтайского края прекрасную погоду, солнечную и теплую. Вспоминаем по фото, пока все листья не сбросил с деревьев порывистый ветер, каким было бабье лето.

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