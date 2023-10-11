Теплый октябрь обманул вербу в Барнауле и она вновь выпустила "пушистики". Фото

Теплая октябрьская погода пока не дает успокоится в зиму цветам и кустарникам.

Так, в центре Барнаула верба при желтых осенних листьях снова зацвела и выпустила "пушистики". Многие почки набухают. Хотя уже 12 октября прогнозируется отнюдь не летне-осенняя погода.

Надо отметить, что в 2023 году верба начала цвести необычно рано. Ну а потом — традиционно, весной. Получается, что верба в этом году цветет уже третий раз.

Ранее маральник зацвел на Телецком озере. Обычно маральник начинает цвести в начале мае, к концу - увядает. В этом году фестиваль "Цветение маральника" проходил 29 апреля. Но цветов не было. Только через две недели жители Алтая заметили красивые фиолетовые цветы.

И вот, в октябре, маральник снова заблагоухал.