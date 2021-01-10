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Жизнь

Самый богатый человек в мире Илон Маск решил все продать и снять квартиру

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск решил распродать все свое имущество ради заселения Марса. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на издание Business Insider.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk

Свое решение основатель SpaceX и Tesla объяснил тем, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Кроме того, Маск хочет показать всему миру, насколько решительно он настроен, когда речь идет о Марсе.

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний, — заявил Маск в интервью Business Insider. — Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь».

Напомним, в начале января состояние Илона Маска превысило 185 миллиардов долларов. В результате он стал самым богатым человеком в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса.

В конце 2020 года миллиардер объявил, что собирается построить на Марсе город, выживание которого никак не будет зависеть от Земли. Уже к 2050 году бизнесмен планирует отправить на Красную планету миллион человек.

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