Самый богатый человек в мире Илон Маск решил все продать и снять квартиру

Свое решение основатель SpaceX и Tesla объяснил тем, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Кроме того, Маск хочет показать всему миру, насколько решительно он настроен, когда речь идет о Марсе.

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний, — заявил Маск в интервью Business Insider. — Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь».