29 марта
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Жизнь

Самый богатый человек в мире рассказал об угрозах, которые уничтожат человечество

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск перечислил три угрозы, которые могут уничтожить человечество.

Конец света.
Конец света.
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«Я провел много времени, говоря о снижении рождаемости. Возможно, это самая большая угроза будущему человеческой цивилизации», — уверен бизнесмен Илон Маск, заявил он в интервью гендиректору Axel Springer Матиасу Депфнеру.

Чип в головной мозг

В ближайшем будущем искусственный интеллект выйдет из-под контроля, опасается миллиардер, пишет Газета.Ru.

«У меня есть опасения, что искусственный интеллект будет развиваться не плану», — предупредил предприниматель.

Он пессимистично относится к ИИ. Из-за опасений в невозможности человечества контролировать мощь искусственного интеллекта Маск создал OpenAI — компанию, которая проводит собственные открытые разработки, чтобы ИИ не застал человечество врасплох.

Маск рассматривает стартап Neuralink и его разработки также в контексте победы над ИИ — путем установки чипа в головной мозг. Для начала чип заменит смартфон, а потом и вовсе позволит человеку соединиться с искусственным интеллектом.

Человечеству необходимо реализовать как минимум эти две технологии, чтобы мирно сосуществовать с ИИ, уверен миллиардер.

Вероучение

Третьим страхом миллиардер назвал религиозный экстремизм. По словам Маска, приверженность крайне радикальным и фундаменталистским взглядам на толкование вероучения угрожает развитию науки.

Маск прямо не указал, о каких странах и религиозных течениях идет речь. Но прошлом предприниматель говорил о том, что ему близки христианские ценности.

Цифры

Ранее самый богатый человек в мире — Илон Маск — решил спасти 42 млн голодающих. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории.

Состояние главы Tesla Илона Маска 1 ноября выросло превысило 300 млрд долларов

Особое мнение

Координатор российской Ассоциации футурологов Константин Фрумкин согласился, что страх снижения рождаемости — самая безусловная угроза, стоящая перед человечеством в обозримом будущем.

Футуролог заметил — мощный искусственный интеллект в настоящее время сложнее считать реальной угрозой.

«Пока проблема существует только в научной фантастике. Все текущие системы ИИ — довольно простые штуки, работающие исключительно в рамках, заданных людьми», — сообщил эксперт.

Он также заявил, что считает религиозный экстремизм угрозой настоящего.

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