Самый богатый человек в мире стал холостяком

Глава компании Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи спустя 25 лет официально расторгли брак, пишет РБК.

Соответствующее постановление подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон. О планах расторгнуть брак чета заявила еще в январе.

После развода экс-супруге Безос передаст 19,7 млн акций компании. Сейчас этот пакет, по данным Bloomberg, оценивается в $38,3 млрд. Он эквивалентен четырехпроцентной доле в компании. Подобного капитала, продолжает агентство, уже достаточно, чтобы поместить Маккензи на 22-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 самых богатых людей мира.

Безос при этом сохраняет в компании 12-процентную долю на сумму $114,8 млрд, что позволяет ему оставаться самым богатым человеком в мире.