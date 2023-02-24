24 февраля
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Жизнь

Самый красивый вечер в году. Венера, Луна и Юпитер встретились в ночном небе на Алтае

Венера, Луна и Юпитер были особенно хорошо видны в ночном небе 24 февраля.

Ночное небо 24 февраля
Ночное небо 24 февраля
Барнаул 22

Астрономы называют это одним из самых красивых вечеров в году.

22 февраля серп растущей Луны оказался между двумя яркими планетами — Юпитером и Венерой. Это самые яркие звездообразные объекты над западной частью горизонта на данный момент.

«Необычно смотрелась молодая растущая Луна. Ее освещенная Солнцем сторона настолько тонка, но тем не менее, видны прекрасно и кратеры. Нереально красиво было в живую смотреть!» — сообщает «Наблюдательный Барнаул».

Красивыми фотографиями делились жители Барнаула и Республики Алтай. А также Новосибирска, Бийска, Улан-Баатора и даже Индии, сообщают «Новости Горного Алтая».

Венера и Юпитер будут сближаться друг с другом до 2 марта, пока не окажутся в полуградусе друг от друга.

25 февраля спутник Земли пройдет вблизи Урана. Наблюдать планету можно будет в крупный бинокль или телескоп. 26 февраля Луна пройдет возле рассеянного звездного скопления Плеяды, а 27−28 февраля наш спутник окажется рядом с красной планетой Марс.

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