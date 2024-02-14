14 февраля
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Жизнь

Самый ласковый подарок. Барнаульцам ко Дню всех влюбленных предлагают купить милых шотландских котят

Котят продают за 1,5 тыс. рублей. Объявление разместили на сайте "Авито".

Черный кот.
Черный кот.
СС0

Продавец предлагает приобрести годовалую темно-шоколадную кошечку и двухлетнего шоколадного котика.

Животные приучены к лотку, едят и сухой и влажный корм. Но также котики не откажутся от рыбки и куриной печени.

Altapress.ru напоминает: прежде чем дарить животных, спросите разрешения у человека.

Ранее стало известно, что в Барнауле продают британского котика Тимурку за 500 млн рублей. Продавец отмечает, что Тимурка — настоящая модель и подрабатывает актером. Также четверолапый очень ласковый.

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