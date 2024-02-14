Самый ласковый подарок. Барнаульцам ко Дню всех влюбленных предлагают купить милых шотландских котят

Продавец предлагает приобрести годовалую темно-шоколадную кошечку и двухлетнего шоколадного котика.

Животные приучены к лотку, едят и сухой и влажный корм. Но также котики не откажутся от рыбки и куриной печени.

Altapress.ru напоминает: прежде чем дарить животных, спросите разрешения у человека.

Ранее стало известно, что в Барнауле продают британского котика Тимурку за 500 млн рублей. Продавец отмечает, что Тимурка — настоящая модель и подрабатывает актером. Также четверолапый очень ласковый.

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