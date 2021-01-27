Самый популярный холостяк «Тиндера» нашел свою любовь без помощи приложения для знакомств

30-летний манекенщик из Англии Стефан-Пьер Томлин безуспешно искал свою любовь в сети. После множества попыток он наконец нашел свое счастье — 26-летнюю модель Эгле Дамулите, с которой познакомился не в интернете, а в реальной жизни. Об этом пишет Life со ссылкой на издание DailyMail.

«Я встретил ее на фотосессии два года назад, и она мне очень понравилась, но я не думал, что между нами что-то случится», — рассказал журналистам известный холостяк.

По его словам, тогда коллеги по цеху лишь добавили друг друга в друзья в Instagram и обсуждали только профессиональные темы.

Разглядеть будущую возлюбленную помогла лента новостей, где периодически появлялись фотографии девушки. Вскоре британский манекенщик понял, что влюбился. После весеннего карантина он предложил Эгле Дамулите встретиться. С тех пор они практически не разлучались.

Компьютер. CC0

Ранее Томлин встречался с участницей шоу X Factor певицей Наташей Бун. С ней отношения оказались недолгими. После этого в его жизни появилась участница телешоу «Большой брат» Эйслин Хорган-Уоллес. Но и здесь он потерпел неудачу.

За два года до событий манекенщик пытался найти свою любовь через популярное приложение для знакомств Tinder. Его профиль отметили 14,6 тыс. пользователей, но поиски ни к чему не привели.