Самый теплый день месяца. Погода 28 марта в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Температура ночью в Алтайском крае составит −3…+2 градуса. В утренние часы возможен туман.
Днем столбики термометров уверенно поползут вверх. Температура составит от +8…+13 градусов, а местами до +18. День пройдет преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью столбики термометров покажут −1…+1 градусов. Днем барнаульцев ждет теплая погода — +11…+13 градусов. Местами сохранится сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 2−7 м/с.