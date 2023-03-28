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Жизнь

Самый теплый день месяца. Погода 28 марта в Алтайском крае

Потепление до +18 градусов обещают синоптики алтайского гидрометцентра. 28 марта станет одним из самых теплых дней месяца.

Сова, тепло, весна, лето.
Сова, тепло, весна, лето.
СС0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью в Алтайском крае составит −3…+2 градуса. В утренние часы возможен туман.

Днем столбики термометров уверенно поползут вверх. Температура составит от +8…+13 градусов, а местами до +18. День пройдет преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью столбики термометров покажут −1…+1 градусов. Днем барнаульцев ждет теплая погода — +11…+13 градусов. Местами сохранится сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

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