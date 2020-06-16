Самый толстый ледник на Алтае может растаять к 2050 году. В горах появится большой водопад

В Республике Алтай ледник Левый Актру, который продолжает терять массу на фоне глобального потепления, может растаять к середине XXI века, пишет « Тайга.инфо ».

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) установили оборудование для наблюдения за ледником, где идут «активные процессы деградации обледенения».

«В октябре 2019 года мы подсчитывали баланс ледника Левый Актру, и он был отрицательным — потеря составила 425 мм водного эквивалента», — рассказал заведующий лабораторией гляциоклиматологии ТГУ Александр Ерофеев.

Он подчеркнул, что 2020 год уже бьет рекорды по температуре. Напомним, по прогнозу четырех организаций по климатическим данным, включая NASA, 2020 год станет самым жарким во всем мире с конца 1800-х годов.

«В октябре мы снова будем подсчитывать массу Левого Актру. Не исключено, что ее потери будут еще более ощутимыми», — подчеркнул Ерофеев.

По его словам, при сохранении существующих тенденций ледник может полностью исчезнуть ко второй половине ХХI века.

Ледник Малый Ак-Туру. 2006. Х., темп. Павел Коробейников

Ерофеев также подчеркнул, что Актру отражает состояние других внутриконтинентальных ледников Северной Азии. Так что проблема не локальная.

Ледники Актру расположены на территории Кош-Агачского района републики на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Они относятся к ледникам Северо-Чуйского хребта.

Большой Актру делится на Правый и Левый Актру. Именно здесь наблюдается максимальная на Алтае толщина льда — около 360 метров.

При этом ледник отступает. По оценкам ученых, Правый Актру сокращается примерно на 6,5 метров в год, а Левый Актру — на 10 метров.

Стоит отметить, что с юго-востока Левый Актру отделен от ущелья «Бараньими лбами» — двумя скалами с гладкими вершинами, отполированными деятельностью ледника, который еще 20−25 лет назад переваливал через них, соединяясь со своим правым рукавом и образуя общее русло.

Теперь же между «Бараньих лбов» уже появился пока еще небольшой водопад — поток, несущий воды тающего ледника.