У Ромео необычная судьба. Когда ему было всего десять недель, его спасли от забоя Мисти и Роберт Мур, владельцы приюта в Орегоне.
Мисти рассказала в интервью для Книги рекордов Гиннесса, что на фермах бычки-самцы считаются «побочными продуктами», так как они не способны давать молоко. Их обычно отправляют на убой. Однако у судьбы был другой план для Ромео.
Шесть лет назад кто-то предложил забрать бычка. Приют с радостью принял животное.
Ромео отвечает своим спасителям взаимностью. Даже имя он получил благодаря своему «глубокому умению любить». Мисти называет Ромео «нежным великаном» и «самым большим милашкой приюта». Хозяйка отмечает, что бык очень любит обниматься.
Ромео любит покушать и выпивает целую ванну воды в день.
Хозяйка признается, что содержать такого быка затратно, к тому же не у всех ветеринаров есть должное оборудование для таких габаритов.
Ранее сообщалось, что прекрасную фотосессию устроили миленькой козе в барнаульском зоопарке.
Самое важное - в нашем Telegram-канале