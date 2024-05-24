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Жизнь

Самый высокий милашка-бык попал в Книгу рекордов Гиннесса

Шестилетний бык по кличке Ромео из США стал самым высоким животным среди представителей своего вида во всем мире. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесcа. Сейчас его рост составляет 1,94 метра.

Самый большой бык.
Самый большой бык.
Книга рекордов Гиннеса

У Ромео необычная судьба. Когда ему было всего десять недель, его спасли от забоя Мисти и Роберт Мур, владельцы приюта в Орегоне.

Мисти рассказала в интервью для Книги рекордов Гиннесса, что на фермах бычки-самцы считаются «побочными продуктами», так как они не способны давать молоко. Их обычно отправляют на убой. Однако у судьбы был другой план для Ромео.

Самый большой бык.
Самый большой бык.
Книга рекордов Гиннеса

Шесть лет назад кто-то предложил забрать бычка. Приют с радостью принял животное.

Ромео отвечает своим спасителям взаимностью. Даже имя он получил благодаря своему «глубокому умению любить». Мисти называет Ромео «нежным великаном» и «самым большим милашкой приюта». Хозяйка отмечает, что бык очень любит обниматься.

Ромео любит покушать и выпивает целую ванну воды в день.

Самый большой бык.
Самый большой бык.
Книга рекордов Гиннеса

Хозяйка признается, что содержать такого быка затратно, к тому же не у всех ветеринаров есть должное оборудование для таких габаритов.

Ранее сообщалось, что прекрасную фотосессию устроили миленькой козе в барнаульском зоопарке.

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