5 июня
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Жизнь

Самый жаркий день. До +37 градусов ожидают в Алтайском крае 5 июня

Пик жары придется на 5 июня в Алтайском крае. Синоптики регионального гидрометцентра обещают повышение температуры до +37 градусов.

Жара. Лето. Погода.
Жара. Лето. Погода.
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Погода в Алтайском крае

Ночь будет достаточно теплой в Алтайском крае - до +15...+20 градусов. Местами чуть холоднее - до +8...+13 градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем жара обрушится на регион. Столбики термометров поднимутся до +32...+37 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В крае сохраняется высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.

Солнце. Жара. Лето.
Солнце. Жара. Лето.
СС0

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью температура составит +15...+17 градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем температура поднимется до +33...+35 градусов. Осадков также не предвидится. Ветер восточный, 4-9 м/с.

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