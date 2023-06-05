Самый жаркий день. До +37 градусов ожидают в Алтайском крае 5 июня

Погода в Алтайском крае
Ночь будет достаточно теплой в Алтайском крае - до +15...+20 градусов. Местами чуть холоднее - до +8...+13 градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем жара обрушится на регион. Столбики термометров поднимутся до +32...+37 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В крае сохраняется высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит +15...+17 градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с.
Днем температура поднимется до +33...+35 градусов. Осадков также не предвидится. Ветер восточный, 4-9 м/с.