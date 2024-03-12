Самка ската восемь лет жила без самца и принесла потомство

Редкий случай оплодотворения без самца внутри этого вида мало изучен, поэтому появлению на свет малышей удивились даже опытные биологи.
Малыши родились у одной из четырех самок хвостокола, которых восемь лет назад привезли из Тайваня. В аквариуме они жили одни.
Потомство принесла одна самка. Все ее детеныши – также самки.
Ученые рассматривают версию того, что самка была оплодотворена еще до поступления в океанариум.
Ранее гигантские питоны устроили оргию, но тут появились биологи.
Самое важное - в нашем Telegram-канале