12 марта
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Жизнь

Самка ската восемь лет жила без самца и принесла потомство

В Приморском океанариуме родились три красных хвостокола, сообщает РИА Новости.

Улыбающийся скат.
Улыбающийся скат.
novate.ru

Редкий случай оплодотворения без самца внутри этого вида мало изучен, поэтому появлению на свет малышей удивились даже опытные биологи.

Малыши родились у одной из четырех самок хвостокола, которых восемь лет назад привезли из Тайваня. В аквариуме они жили одни.

Потомство принесла одна самка. Все ее детеныши – также самки.

Ученые рассматривают версию того, что самка была оплодотворена еще до поступления в океанариум.

Ранее гигантские питоны устроили оргию, но тут появились биологи.

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