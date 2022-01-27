Самое ранее описание шаровой молнии обнаружили исследователи в записях монаха

Одно из наиболее ранних в мире описание шаровой молнии обнаружили в трудах монаха исследователи из Даремского университета.

Монах-бенедиктинец Гервасий Кентерберийский вел записи в основном о событиях в монастыре Крайстчерч и действиях короля и знати.

Но также нередко описывал природные явления.

В своей рукописи «Хроника правления в Англии Стефана, Генриха II и Ричарда I» Гервасий писал, что 7 июня 1195 «чудесное знамение сошло недалеко от Лондона».

Появилось темное плотное облако, из которого появилась белая субстанция, которая приобрела сферическую форму и огненным шаром опустилась к реке, пишет Газета.Ru.

«Шаровая молния — это редкое погодное явление, которое до сих пор не изучено», — говорит профессор физики Брайан Таннер.

Подробнее о записях монаха исследователи рассказали в журнале Weather.

Явление

Шаровая молния, согласно свидетельствам очевидцев, обычно имеет диаметр около 25 см, существует продолжительное время и двигается по непредсказуемой траектории.

Несмотря на немалое количество сообщений о наблюдениях, до сих пор нет однозначного объяснения, что она собой представляет и как образуется — некоторые теории вообще объясняют увиденное массовыми галлюцинациями.