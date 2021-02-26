Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Самого богатого депутата России задержали по делу «короля крабов, морских ежей и гребешков»

В Хабаровске задержали самого богатого депутата России Дмитрия Пашова, представляющего интересы народа в Сахалинской областной думе, сообщает Sakh.com.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Пашов прилетел в Хабаровск в командировку. После его вызвали на допрос по старому делу, срок привлечения по которому уже истек.

«Речь идет о видео <…> про крабового короля Олега Кана. На нем кто-то из друзей Пашова вытаскивает из реки краснокнижную рыбу. Пашов к ней даже не прикасается. Развлекались друзья на Самарге, куда летал даже сахалинский губернатор Валерий Лимаренко», — отмечает издание.

Депутата допрашивали про рыбу, а после предъявили обвинение по делам, по которым в международный розыск объявили Кана — товарища Пашова.

Бизнесмена обвинили в убийстве Валерия Пхиденко — крупного бизнесмена, занимавшегося добычей водных биоресурсов. Также обвинили в контрабанде и занижении стоимости краба.

Море, краб.
Море, краб.
CC0

После обвинений Кан бежал в Южную Корею, переписав свои активы на Пашова — это сделало его самым богатым депутатом России.

Ранее Forbes составил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов страны. Пашов возглавил список — его доход в 2019 году составил 6,2 млрд рублей.

Депутат, комментируя дело в отношении Кана, связал преследование с переделом рыбного рынка в государстве. Бизнесмена называли главным игроком на рынке морепродуктов — он решал, кто и где добывает краба, гребешка, морского ежа и трепанга.

По данным издания, самого богатого народного избранника, скорее всего, оставят в СИЗО Хабаровска, а затем могут этапировать на Сахалин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость