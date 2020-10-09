№ 747: самого толстого медведя выбрали на Аляске

Зрители выбирали из более чем двух тысяч претендентов самого отъевшегося и понравившегося им обитателя, сообщается на сайте парка.
В этом году 747-й медведь несколько переборщил с набором веса.
Нужную массу для спячки он набрал еще в июле, однако продолжил «трапезничать».
В итоге живот медведя буквально «волочился по земле», а сам косолапый стал огромным как лайнер Boeing 747.
Свою роль в наборе веса сыграл запрет на посещение Катмая из-за пандемии коронавируса — без визитеров медведи смогли беспрепятственно отъедаться к зиме, пишет bfm.ru.