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Жизнь

№ 747: самого толстого медведя выбрали на Аляске

В Национальном парке Катмай на Аляске на ежегодном конкурсе «Неделя толстых медведей» победил безымянный бурый хищник под номером 747.

Медведь довольный.
Медведь довольный.
CC0

Зрители выбирали из более чем двух тысяч претендентов самого отъевшегося и понравившегося им обитателя, сообщается на сайте парка.

В этом году 747-й медведь несколько переборщил с набором веса.

Нужную массу для спячки он набрал еще в июле, однако продолжил «трапезничать».

В итоге живот медведя буквально «волочился по земле», а сам косолапый стал огромным как лайнер Boeing 747.

Свою роль в наборе веса сыграл запрет на посещение Катмая из-за пандемии коронавируса — без визитеров медведи смогли беспрепятственно отъедаться к зиме, пишет bfm.ru.

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