Самоизоляция подняла настроение барнаульцам и дала уверенность в завтрашнем дне

Исследование Финансового университета при правительстве РФ показало, что россияне полностью или в основном довольны жизнью. В том числе и жители Барнаула, пишет Российская газета.

Во второй половине 2019 года и январе-феврале 2020 года доля довольных жизнью россиян составляла 78%. В первой половине апреля этот показатель вырос до 81%.

Исследователи назвали основной фактор, определивший улучшение настроения граждан — продолжительные и оплачиваемые каникулы в режиме самоизоляции.

В число городов, где выше всего доля довольных жизнью, вошли: Барнаул, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Нижний Новгород, Пермь, Тамбов, Улан-Удэ, Уфа, Челябинск.

Среди «недовольных» городов оказались Санкт-Петербург, Волгоград, Владимир, Калуга и Красноярск.

В то же время резко упала уверенность россиян в своем будущем. Во второй половине 2019 года и январе-феврале 2020 года этот показатель держался на отметке 60%. С приходом апреля, доля тех, кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне упала до 51%.

Однако барнаульцы отличаются оптимизмом. Краевая столица вошла в список городов, с наибольшей уверенностью в завтрашнем дне, наряду со Ставрополем, Ростовом-на- Дону, Екатеринбургом, Челябинском, Нижний Новгородом.

Жители Волгограда, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Ярославля, Твери и других городов вошли в «пессимистичный» список и не видят в будущем ничего хорошего.