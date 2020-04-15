Самоизоляция в режиме online.

Пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция, безусловно, сказывается на жизни людей. Но если в некоторых сферах на фоне этих событий работа затихает, то для поставщиков интернета, напротив, данный период является «жаркой» порой. О том, как в условиях самоизоляции работает федеральный провайдер «Ростелеком» рассказал директор Алтайского филиала Сергей Лавренюк.

— Скажите, насколько в дни самоизоляции и вынужденных выходных выросла нагрузка на сеть компании?

— С 30 марта нагрузка на сеть в Барнауле и в целом по краю выросла в среднем на 20%. Если мы говорим о пиковой нагрузке каналов, то она возросла со 110 Гбит до 136 Гбит.

— Мощности оказались готовы к такому одномоментному вызову и количеству людей, которые одновременно пользуются домашним интернетом?

— В целом инфраструктура «Ростелекома» оказалась готова к этому. Для минимизации возможных рисков по снижению уровня сервиса мы оперативно расширили пропускную способность по 20 межстанционным каналам связи с 1 Гбит до 10 Гбит по Барнаулу и нескольким ключевым узлам в Алтайском крае.

В краевой столице такие работы были проведены на шести площадках (АТС). В основном это частный сектор города — Гора, район Краевой клинической больницы, центр, проспект Коммунаров, поселок Силикатный, а также многоэтажные жилые дома в районе Взлетной.

Также мы расширили магистральные каналы передачи данных от Барнаула до Новосибирска. Уже не первую неделю при активном взаимодействии с зарубежными коллегами «Ростелеком» ведет работы по существенному расширению пропускной способности европейского сегмента IP-сети компании. Этот процесс важен с той точки зрения, что он больше интересует клиентов, посещающих зарубежные интернет-ресурсы.

ПАО «Ростелеком»

— Насколько процентов выросли жалобы на работу интернета — снижение скорости, качества соединения?

— По обращениям у нас зарегистрирован рост на 10−12%. Основные вопросы у клиентов возникали как раз со снижением доступности иностранных ресурсов. 29 и 30 марта сеть была расширена на два канала по 100 Гбит в направлении Франкфурта.

Сейчас наши специалисты активно ищут возможности для расширения сеть за счет сторонних операторов. Однако, стоит понимать, что вопрос решается не так быстро, как хотелось бы. В том числе из-за коронавируса.

Жалобы на снижение скорости интернета поступают, что неудивительно в связи с ситуацией в стране. Во многих регионах люди самоизолированы дома, соответственно выросла и нагрузка на домашний интернет, в том числе из-за переноса рабочих мест на «удаленку».

— Вы применяете практику ограничения скорости для снятия нагрузки на сети?

— Никаких ограничительных мер точно не применяем. Мы осознаем всю сложность ситуации и делаем все, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. И также в полной мере понимаем, что для выполнения рабочих задач клиентов, а также для удаленного обучения детей, студентам и всем необходима хорошая скорость доступа в интернет.

Именно поэтому там, где позволяют технические параметры, мы поднимаем скорость домашнего интернета до максимально возможного уровня без изменения тарифного плана и дополнительной платы.

Самоизоляция в режиме online. ПАО «Ростелеком»

— Какие бонусы в режиме самоизоляции вы предлагаете своим клиентам?

Сейчас резко вырос спрос на онлайн-кинотеатры. Поэтому мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам и лекциям нашего видеосервиса Wink. В эти дни у нас шли онлайн-концерты звезд — Полины Гагариной, группы «Ария». Совместно c крупнейшей международной сетью фитнес-клубов UFC GYM мы запустили в нашем онлайн-кинотеатре серию бесплатных онлайн-тренировок для занятий спортом в домашних условиях

Мы открыли за символическую плату — один рубль — доступ к образовательному порталу «Ростелеком. Лицей» для школьников и родителей.

Также до 30 апреля не будем блокировать услуги при задолженности малому и среднему бизнесу.

Самоизоляция в режиме online. ПАО «Ростелеком»

— Как работают в эти дни специалисты по устранению повреждений, инсталляторы? Выезжают на дом к клиенту для подключения услуги?

— «Ростелеком» являемся организацией непрерывного производства и обслуживает телекоммуникационную инфраструктуру в круглосуточном режиме. Поэтому в период самоизоляции технические наши специалисты работают в штатном режиме.

Мы точно также, как и всегда, устраняем повреждения, проводим плановые работы на сети и оборудовании, подключаем новых клиентов. Если заявка на установку услуги поступила от человека, который находится на самоизоляции в связи с прибытием из другой страны, мы уточняем, когда закончится срок и переносим инсталляцию. И, конечно, заботимся о своих сотрудниках. Те, кто сегодня работает «в полях», обеспечены соответствующими средствами защиты — масками, антисептиками и так далее.

Отмечу, что во время вынужденных условий домашней самоизоляции число желающих пользоваться нашими услугами выросло на 15−20%.