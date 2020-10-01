В Алтайском крае продлили самоизоляцию и вернули «удаленку»

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Изменения в «коронавирусный» указ внес врио губернатора региона Виталий Снесарь.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.

Режим самоизоляции для категории 65+ в крае заканчивается 3 октября, но изменения в указ продлевают его с 4 октября по 14 ноября.

Пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания, запрещается выходить из дома, кроме как по жизненно важным причинам — магазин, аптека, больница.

«Кроме того, указ рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести, где возможно, посменный режим работы», — говорится в сообщении правительства.

Изменения в указ вступили в силу с 1 октября.

Виктор Томенко в больничной палате. Скриншот видео.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко в настоящее время проходит лечение от двухсторонней пневмонии.

Ранее стало известно, что глава региона заразился коронавирусной инфекцией.

Накануне Виктор Томенко на своей странице в Instagram опубликовал обращение к жителям края, где рассказал о своем самочувствии и отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остается напряженной.