В Алтайском крае продлили самоизоляцию и вернули «удаленку»

Режим самоизоляции для категории 65+ в крае заканчивается 3 октября, но изменения в указ продлевают его с 4 октября по 14 ноября.
Пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания, запрещается выходить из дома, кроме как по жизненно важным причинам — магазин, аптека, больница.
«Кроме того, указ рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести, где возможно, посменный режим работы», — говорится в сообщении правительства.
Изменения в указ вступили в силу с 1 октября.
Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко в настоящее время проходит лечение от двухсторонней пневмонии.
Ранее стало известно, что глава региона заразился коронавирусной инфекцией.
Накануне Виктор Томенко на своей странице в Instagram опубликовал обращение к жителям края, где рассказал о своем самочувствии и отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остается напряженной.