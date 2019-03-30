Самолет Ил-112В совершил первый полет

Испытательный полет прошел на аэродроме авиастроительного предприятия «ВАСО». Экипажем командовал Герой России Николай Куимов.
В Воронеже приземлился после лётных испытаний первый самолёт Ил-112В - новейший военный транспортник!#ИЛ112В #Воронеж pic.twitter.com/cxMlwQp7eq— Алферова Юля (@AlferovaYulya) 30 марта 2019 г.
Вице-премьер Юрий Борисов назвал создание нового самолета важным этапом для формирования парка военно-транспортной авиации.
Самолет полностью строится из отечественных комплектующих и будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.
Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно совершил свой первый тренировочный полёт, который заменит Ан-26, ныне стоящие на вооружении нашей армии. Самолёт был построен исключительно из отечественных комплектующих и не уступает современным зарубежным аналогам pic.twitter.com/fDsChGiKh5— Путин говорит (@CzarSays) 30 марта 2019 г.
Что известно самолете Ил-112В
Легкий военно-транспортный Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн оружия и военной техники, грузов и личного состава.
Несколько узлов нового военно-транспортного самолета Ил-112В дорабатывали с помощью деталей, изготовленных на 3D-принтере. Как поясняли ранее эксперты, самолет создается с нуля, поэтому многие детали и комплектующие в процессе установки на самолет требуют доработки. «Распечатанные» детали дешевле металлических, поэтому именно их используют для черновой доводки, пишет РИА Новости.