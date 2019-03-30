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Жизнь

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новый российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, который заменит украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ильюшина». Полет продлился 45 минут, сообщает ТАСС.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Испытательный полет прошел на аэродроме авиастроительного предприятия «ВАСО». Экипажем командовал Герой России Николай Куимов.

Вице-премьер Юрий Борисов назвал создание нового самолета важным этапом для формирования парка военно-транспортной авиации.

Самолет полностью строится из отечественных комплектующих и будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

Что известно самолете Ил-112В

Легкий военно-транспортный Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн оружия и военной техники, грузов и личного состава.

Несколько узлов нового военно-транспортного самолета Ил-112В дорабатывали с помощью деталей, изготовленных на 3D-принтере. Как поясняли ранее эксперты, самолет создается с нуля, поэтому многие детали и комплектующие в процессе установки на самолет требуют доработки. «Распечатанные» детали дешевле металлических, поэтому именно их используют для черновой доводки, пишет РИА Новости.

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