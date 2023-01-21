21 января
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Жизнь

Самолет-призрак: корабль-экраноплан показал сибирский фотограф и путешественник

Известный сибирский фотограф и заядлый путешественник Слава Степанов время от времени делится снимками из самых различных мест, где побывал.

Экраноплан "Лунь".
Экраноплан "Лунь".
https://gelio.livejournal.com/

Так, он рассказал историю об экраноплане, который установили в 2020 году на берегу в Дагестане.

«Корабль-экраноплан проекта 903 „Лунь“ — первый экспонат будущего парка „Патриот“, который здесь планируют открыть в 2023 году», — рассказал Слава.

Уникальный объект создали в 1986 году на заводе «Волга». Этот экраноплан являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Принцип передвижения

Экраноплан — это нечто среднее между кораблем и самолетом. Принцип передвижения похож на воздушную подушку, только создается она не путем нагнетания воздуха, а набегающим потоком.

Когда закрылки опускаются, двигатели нагнетают воздух на крыло — и судно поднимается из воды. Летают экранопланы на высоте до 10 метров, а скорость «Лунь» мог развить до 500 км/ч.

Убийца авианосцев

«Лунь» трудно обнаружить радарами — он шел прямо над водой. В СССР считали, что у проекта 903 большое будущее, а в США «Лунь» называли убийцей авианосцев.

Первый и последний

Первый и последний «Лунь» спустили на воду в 1986 году, в 1989 закончились госиспытания. Но из-за финансовых проблем и нецелесообразности проект закрыли.

Корабль списали, секретную электронику сняли. «Лунь» стал одним из примеров мощной военной техники, которая не нашла применения в войсках.

Об авторе и Алтае

Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio». Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.

С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.

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