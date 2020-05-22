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Жизнь

Самолет с российскими туристами «оторвался» от разрушительного урагана в Индии

Самолет авиакомпании Royal Flight с российскими туристами из Индии прибыл в Екатеринбург. Вывозному рейсу не помешал даже разрушительный тропический циклон, в результате удара которого погибли около 80 человек.

Туризм. Самолет.
Туризм. Самолет.
открытые источники (CC0)

Добираться до аэропорта людям пришлось с приключениями — время от времени им приходилось помогать местным жителям убирать с автотрасс поваленные ветром деревья, сообщает «Ридус».

Последствия урагана ощущались и в аэропорту — там около летного поля обрушились несколько ангаров.

Но лайнер благополучно прибыл в пункт назначения.

Помимо уральцев, на родину вернулись и жители столичного региона.

В общей сложности вывозным рейсом из Индии эвакуировали 205 человек. Самолет забрал 104 россиянин в Тривандруме, остальные поднялись на борт в Калькутте, пишет News.ru.

Новых вывозных рейсов ждут ещё более 2,5 тыс. россиян. <Всего из этой страны вывезли более трех тысяч человек>

С середины марта в Россию вернулись более 230 тыс. туристов.

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