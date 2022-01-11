Самолетами ли, автобусами? Как и на чем можно попасть из Барнаула в Казахстан

Altapress.ru расскажет, как можно попасть к родным и близким в Республику Казахстан, почему взять с собой никого, кроме членов семьи, не получится, а также какие ограничения несет режим ЧП.

Как добраться

Авиаперелет совершить можно только из столицы Сибири. Прямые рейсы из Новосибирска в Нур-Султан осуществляются три раза неделю, дважды в день: в 00:05 и в 16:10. Полеты совершает авиакомпания Quazaq Air.

До Алматы можно добраться на Air Astana с одной-двумя пересадками.

А вот на поезде пересечь границу не получится.

«Движение международных поездов отменили с самого начала пандемии, в расписание эти маршруты ни разу не возвращались», — уточнили в пресс-службе РЖД.

Романтика плацкарта. trinixy.ru

Возможно, та же ситуация могла бы выйти и с автобусными маршрутами, однако перевозчики прибегают к маленьким хитростям.

«Когда началась пандемия я всегда ездила на двух автобусах. Садилась в Семипалатинске на один, который довозил до границы, пешком переходила ее, а на российской стороне уже ждал другой — из которого люди проходили тот же путь, что и я, но только в „мой“ автобус. Садилась на свое место и по тому же билету добиралась до Барнаула», — рассказывает читательница altapress.ru Алевтина.

Попасть из Барнаула в Семей можно на автобусе. Ближайшие рейсы — 14 и 16 января. Поездка обойдется в 1,5 тыс. рублей.

Уехать можно также в Павлодар — 12 января в 07:25 за 1,8 тыс. рублей.

Автобус на платформе автовокзала. Иван Кузьмин

Кто может въехать в Казахстан

Согласно сайту пограничной службы комитета безопасности Казахстана, свободно въезжать в страну можно только авиарейсами.

Нужно предоставить справку о отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Ростуризм пишет, что «Спутник V» признан и с его полным курсом можно обойтись без ПЦР, однако на сайте пограничной службы Казахстана указано только, что вакцинация, проведенная за рубежом, не освобождает от процедуры. Справка не потребуется только детям до 5 лет.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

С сухопутными границами все сложнее. Из-за карантинных мер в страну впускают лишь несколько категорий граждан, вот некоторые из них:

— те, кто едет на похороны близких родственников — супруга, родителя, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков —, при наличии подтверждающих документов. Также с ними могут поехать супруги и их несовершеннолетние дети. Возможно, до 19 января по этой причине въехать в страну не получится (почему — читайте в блоке «Режим ЧП»);

— те, кто едет для ухода за тяжелобольными близкими родственниками (перечень тот же, что и в предыдущем пункте) — при наличии подтверждающих документов о тяжелом заболевании;

— члены семей и родственники граждан Казахстана — родственные связи (все из того же перечня) также нужно подтвердить. Можно взять с собой супруга и несовершеннолетних детей. Въехать можно не более одного раза в 30 суток;

Российский паспорт. altapress.ru

— имеющие виды на жительство;

— дипломаты с семьями;

— этнические казахи;

— супруги, родители и дети военнослужащих, чьи части дислоцируются в Казахстане;

Двусторонний автомобильный пропускной пункт. Граница с Казахстаном. yandex.ru/maps/org

— студенты, обучающиеся в Казахстане.

Полный список тех, кто может въехать в Казахстан, можно увидеть здесь. Всем им также нужно предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Режим ЧП

На период действия чрезвычайного положения по всей территории Казахстана введен комендантский час с 23:00 до 07:00. Есть ограничения на свободу передвижения. Запрещается организовывать и проводить собрания, включая семейные обряды, связанные с рождением, свадьбой или смертью.

В Алматы. @tribuna_kg

Также нацбанк Казахстана распорядился приостановить работу всех обменных пунктов в стране в целях безопасности, передает ТАСС.

Продлиться режим ЧП должен до 19 января.