11 января -18°C
﻿
Жизнь

Самолетами ли, автобусами? Как и на чем можно попасть из Барнаула в Казахстан

Altapress.ru расскажет, как можно попасть к родным и близким в Республику Казахстан, почему взять с собой никого, кроме членов семьи, не получится, а также какие ограничения несет режим ЧП.

Нур-Султан (Астана).
Нур-Султан (Астана).
Надежда Будрина

Как добраться

Авиаперелет совершить можно только из столицы Сибири. Прямые рейсы из Новосибирска в Нур-Султан осуществляются три раза неделю, дважды в день: в 00:05 и в 16:10. Полеты совершает авиакомпания Quazaq Air.

До Алматы можно добраться на Air Astana с одной-двумя пересадками.

А вот на поезде пересечь границу не получится.

«Движение международных поездов отменили с самого начала пандемии, в расписание эти маршруты ни разу не возвращались», — уточнили в пресс-службе РЖД.

Романтика плацкарта.
Романтика плацкарта.
trinixy.ru

Возможно, та же ситуация могла бы выйти и с автобусными маршрутами, однако перевозчики прибегают к маленьким хитростям.

«Когда началась пандемия я всегда ездила на двух автобусах. Садилась в Семипалатинске на один, который довозил до границы, пешком переходила ее, а на российской стороне уже ждал другой — из которого люди проходили тот же путь, что и я, но только в „мой“ автобус. Садилась на свое место и по тому же билету добиралась до Барнаула», — рассказывает читательница altapress.ru Алевтина.

Попасть из Барнаула в Семей можно на автобусе. Ближайшие рейсы — 14 и 16 января. Поездка обойдется в 1,5 тыс. рублей.

Уехать можно также в Павлодар — 12 января в 07:25 за 1,8 тыс. рублей.

Автобус на платформе автовокзала.
Автобус на платформе автовокзала.
Иван Кузьмин

Кто может въехать в Казахстан

Согласно сайту пограничной службы комитета безопасности Казахстана, свободно въезжать в страну можно только авиарейсами.

Нужно предоставить справку о отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Ростуризм пишет, что «Спутник V» признан и с его полным курсом можно обойтись без ПЦР, однако на сайте пограничной службы Казахстана указано только, что вакцинация, проведенная за рубежом, не освобождает от процедуры. Справка не потребуется только детям до 5 лет.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

С сухопутными границами все сложнее. Из-за карантинных мер в страну впускают лишь несколько категорий граждан, вот некоторые из них:

— те, кто едет на похороны близких родственников — супруга, родителя, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков —, при наличии подтверждающих документов. Также с ними могут поехать супруги и их несовершеннолетние дети. Возможно, до 19 января по этой причине въехать в страну не получится (почему — читайте в блоке «Режим ЧП»);

— те, кто едет для ухода за тяжелобольными близкими родственниками (перечень тот же, что и в предыдущем пункте) — при наличии подтверждающих документов о тяжелом заболевании;

— члены семей и родственники граждан Казахстана — родственные связи (все из того же перечня) также нужно подтвердить. Можно взять с собой супруга и несовершеннолетних детей. Въехать можно не более одного раза в 30 суток;

Российский паспорт.
Российский паспорт.
altapress.ru

— имеющие виды на жительство;

— дипломаты с семьями;

— этнические казахи;

— супруги, родители и дети военнослужащих, чьи части дислоцируются в Казахстане;

Двусторонний автомобильный пропускной пункт. Граница с Казахстаном.
Двусторонний автомобильный пропускной пункт. Граница с Казахстаном.
yandex.ru/maps/org

— студенты, обучающиеся в Казахстане.

Полный список тех, кто может въехать в Казахстан, можно увидеть здесь. Всем им также нужно предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Режим ЧП

На период действия чрезвычайного положения по всей территории Казахстана введен комендантский час с 23:00 до 07:00. Есть ограничения на свободу передвижения. Запрещается организовывать и проводить собрания, включая семейные обряды, связанные с рождением, свадьбой или смертью.

В Алматы.
В Алматы.
@tribuna_kg

Также нацбанк Казахстана распорядился приостановить работу всех обменных пунктов в стране в целях безопасности, передает ТАСС.

Продлиться режим ЧП должен до 19 января.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость