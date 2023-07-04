Самолеты, летевшие во Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты

Рейсы из из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска перенаправляют 4 июля в другие аэропорты вместо Внуково.

Самолеты начали перенаправлять после сообщений о взрывах в Новой Москве.

Онлайн-табло. Внуково

На скриншоте онлайн-табло аэропорта видно, что самолеты теперь летят в домодедово и Шереметьево.