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Жизнь

Самолеты задерживаются. Погода серьезно повлияла на работу аэропорта в Барнауле

В Барнауле из-за ночного тумана задержали прилет и вылет семи рейсов, сообщили altapress.ru в пресс-центре барнаульского аэропорта.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Задержан прилет трех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines.

Речь идет о рейсах U6−651, S7−2601 и EK-7955 — все три из аэропорта Домодедово (Москва). Рейс SU-1430 из Шереметьево был четвертым задержанным, но лайнер уже приземлился в Барнауле.

«Задержали по причине неблагоприятных метеоусловий в Барнауле. Ориентировочно, все три прибудут около 11 часов утра», — рассказали в аэропорту.

Что касается вылета, то примерно на 12 часов намечен рейс SU-1431 в Москву, ранее запланированный на 06:55 утра. Следом в столицу отправится U6−652 (по расписанию стоял на 07:30).

Рейсы S7−2602 и EK-7956, также в Москву, с 07:05 перенесли на 12:15.

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