78 самолетов потеряла Россия из-за санкций

Из-за санкций 78 самолетов оказались арестованы в иностранных государствах. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

На момент введения санкций у 111 российских авиакомпаний было 1367 самолетов. 78 из них из-за санкций Запада Россия окончательно «потеряла».

В тоже время почти 800 уже перевели в российский авиационный реестр.

«Мы ищем легальные пути, как договориться с лизингодателями <…> но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата. Они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа судов в собственность российскими авиакомпаниями. Но мы надежду не теряем, но и не отдаем», — цитирует Савельева Газета.ru.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, которые разрешает регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями.