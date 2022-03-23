78 самолетов потеряла Россия из-за санкций

На момент введения санкций у 111 российских авиакомпаний было 1367 самолетов. 78 из них из-за санкций Запада Россия окончательно «потеряла».
В тоже время почти 800 уже перевели в российский авиационный реестр.
«Мы ищем легальные пути, как договориться с лизингодателями <…> но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата. Они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа судов в собственность российскими авиакомпаниями. Но мы надежду не теряем, но и не отдаем», — цитирует Савельева Газета.ru.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, которые разрешает регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями.