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Жизнь
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Саморегулируемая организация для МФО

Сегодня, как никогда, востребованы предложения по микрокредитованию и выдаче краткосрочных займов физическим лицам. Действующие банковские структуры оказались неспособны удовлетворить растущий спрос: условия страхования банковских операций требуют получения гарантий возврата ссуды, не говоря уже о затянутой процедуре принятия решений. Исходя из сложившейся ситуации правительство одобрило передачу соответствующих полномочий юридическим лицам.

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В соответствии с требованиями ФЗ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», организация, планирующая осуществлять деятельность в сфере микрокредитования, должна быть зарегистрирована как МФО. Процедура оформления не обременена сложными бюрократическими требованиями и условиями, чего нельзя сказать непосредственно о деятельности в статусе МФО.

Особенности функционирования СРО

Один из способов защиты интересов группы субъектов профессиональной деятельности общей направленности — создание или вступление в саморегулируемые организации. СРО Альянс является хорошим примером того, что подобные меры работают. За несколько лет работы были достигнуты значимые цели, оказавшие положительное влияние не только на дела участников самого объединения, но и всего рынка микрофинансирования страны в целом.

Вступление в СРО открывает широкий спектр возможностей:

  • получение бесплатных консультаций по юридическим, бухгалтерским и иным вопросам;
  • доступ к специфическим бухгалтерским и юридическим услугам на льготных условиях;
  • обмен опытом с коллегами;
  • участие в семинарах и иных общественных обсуждениях;
  • помощь в получении государственной поддержки.

Участие в СРО подразумевает соблюдение регламента организации, а также внесение членских взносов. Подробные условия доступны по персональному запросу. Стоит отметить, что решения ответственных лиц принимаются на основании устава. Таким образом, реализуется принцип равноправия и демократии. Публикуется отчетность и результаты аудита, что говорит о прозрачности бухгалтерии.

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