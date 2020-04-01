Саморегулируемая организация для МФО

Сегодня, как никогда, востребованы предложения по микрокредитованию и выдаче краткосрочных займов физическим лицам. Действующие банковские структуры оказались неспособны удовлетворить растущий спрос: условия страхования банковских операций требуют получения гарантий возврата ссуды, не говоря уже о затянутой процедуре принятия решений. Исходя из сложившейся ситуации правительство одобрило передачу соответствующих полномочий юридическим лицам.