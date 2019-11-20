Самоуправство и обувной киоск: Барнаульская горэлектросеть наказала ТСЖ

ТСЖ № 139 заплатит энергетикам за прекращение подачи света в обувной киоск на ул. Попова. Такое решение вынес суд, сообщили в Барнаульской горэлектросети.

За самовольное отключение электроэнергии ТСЖ обязано возместить в пользу БГЭС более 133 тысяч рублей.

Дело в том, что электроэнергия поступала в киоск через сети многоквартирного дома. В свое время собственники жилья согласились на подключение киоска. За это ТСЖ каждый месяц получало небольшую плату.

Когда собственники решили в несколько раз увеличить ее размер, с предпринимателем возникли разногласия. Он не стал платить неподъемные для него деньги и ему отключили свет.

Владелец обратился в Барнаульскую горэлектросеть, где ему предоставили бензиновый генератор. Энергетики также написали письма во все надзорные органы.

ТСЖ было вынуждено возобновить подачу электроэнергии, а теперь еще и предстоит возместить затраты на работу бензинового генератора и его обслуживание.