С июня 2020 года фонд «Облака» создал новую программу по поддержке нуждающихся семей, а именно одиноких матерей, имеющие серьезные заболевания — «Доступная медицинская помощь». Уже на данный момент в эту программу включены более 12 женщин, которые без помощи фонда в получении качественных медицинских услуг — останутся прикованными к постели, потому что возможности пройти обследование и получить необходимые лекарства у них нет.

Многие из вас наверняка помнят наши сборы на лекарства самые простые и жизненно-необходимые для поддержки иммунитета малышей и для купирования самых острых простудных симптомов: боль в горле, температура, колики и другие. У каждой матери, которая воспитывает маленьких детей, есть в аптечке всегда на экстренный случай важные лекарства.

Даже для семей со средним уровнем дохода, любое простое заболевание ребенка означает вынужденные значимые расходы. Несколько лет назад мы опубликовали в нашей группе ссылку на закон о реестре бесплатных лекарственных средств, которые могут получать определенные незащищенные группы населения. И увы, даже получение по этому списку лекарств превращается в пытку. Тем не менее социальная политика в здравоохранении как может помогает справится с запросом на лекарственные препараты.

Однако есть такие процедуры или лекарства, которые не попадают в список, а если и попадают, то в период пандемии сотни тысяч жителей остались без квалифицированной помощи, если она не рассматривается как экстренная.

Алена

Алена обратилась в фонд еще до родов третьего ребенка, который также остался без отца, как и первые двое детей. До родов до самого последнего дня Алена работала на ногах по 12 часов в сутки администратором в гостевом доме. Самостоятельно зарабатывала на детей и старалась сделать так, чтобы всегда в холодильнике была еда. К ответственности мужа не привлекала, а на встрече с юристом фонда Алена задумалась и нам кажется, что мы сможем убедить ее все-таки подать на алименты, чтобы облегчить себе воспитание детей до 18 лет.

Новорожденный. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Мы не узнали бы о жизни Алены, если бы после родов она сразу не слегла от острой боли в позвоночнике. Бесконечные вызовы врачей не дали внятного ответа. Нужно МРТ. Очередь на бесплатное МРТ до 8 месяцев. Делают сейчас только по экстренным ситуациям. В общем, когда умирать будете, тогда и обращайтесь. Мы немного усиливаем драматизм ситуации. Безусловно, прямо из врачебного персонала никто не сможет такой жесткой фразы. Но реальность сурова и еще более жестока. Если у тебя есть деньги — то дорогостоящее обследование тебе по карману. Если денег нет — значит надо ждать месяцы, чтобы получить бесплатное обследование.

И Алена подождала бы. Если бы могла работать да прокормить детей. Она уже сейчас готова выйти на работу, потому что одних детских пособий едва хватает на то, чтобы прокормить 3 детей. Но самое тяжелое было слышать от нее другое: то, что она не может вот уже несколько недель спокойно встать с постели и самой подойти к кроватке к самой младшей дочери Катюшке, чтобы оказать ей помощь… По уходу в доме ей помогает старшая совершеннолетняя дочь.

Алене нужна помощь на оплату МРТ и прием у платного невролога в частной клинике: 3900 Р. Чтобы совершить пожертвование в пользу Алены, нужно пройти на сайт фонда «Облака» и ввести любую посильную сумму от 50 Р.

Дима

Дима Корякин перенес более 1,5 лет назад операцию по пересадке на сердце. Тысячи жителей города Барнаула помнят эту историю, потому что мы неоднократно собирали средства для Димы, чтобы отправить его и маму на очередное обследование в Москву. Дима теперь живет с новым сердцем, но получает по льготе бесплатные препараты далеко не все.

Чтобы поддержать иммунную систему Диме нужны дорогие иммунно-моделирующие препараты. И покупать их семья не в состоянии последние 3 месяца, потому что в связи с пандемией резко упали доходы семьи.

Диме нужны лекарства ежемесячно на сумму более 1500 Р. Чтобы совершить пожертвование в пользу Димы, нужно пройти на сайт фонда «Облака» и ввести любую посильную сумму от 50 Р.

Фонд «Облака» создал новую программу по поддержке нуждающихся семей. Фонд «Облака»

Степан

Сын Анны страдает от серьезного психиатрического диагноза, поэтому регулярно нуждается в сильнейших препаратах успокоительного характера. Полина обеспечивает Степана всем необходимым и также получает бесплатно лекарства по социальной программе. Однако у нее возникли сложности с получением жизненно — необходимого препарата Торендо и она вынуждена была отказаться от социальной страховки, чтобы самостоятельно искать и покупать препарат. Полина не может выйти даже на подработки, так как сына с таким тяжелым диагнозом воспитывает в одиночестве. Мы решили самостоятельно изучить эту проблему и понять, почему именно Торендо, а не другой препарат лучше всего подходит для Степана.

Торендо это антипсихотическое средство (нейролептик), производное бензизоксазола. Обладает высоким сродством к серотониновым 5-HT2- и допаминовым D2-рецепторам. Связывается с α1-адренорецепторами и, при несколько меньшей аффинности, с гистаминовыми H1-рецепторами и α2-адренорецепторами. Не обладает сродством к холинорецепторам. Хотя рисперидон является мощным D2-антагонистом (что, как считается, является основным механизмом улучшения продуктивной симптоматики шизофрении), он вызывает менее выраженное подавление моторной активности и в меньшей степени индуцирует каталепсию, чем классические нейролептики.

Полина видела сразу изменения в поведении Степана при приеме Торендо, но при этом она перестала замечать заторможенность в ответных реакциях сына.

Стоимость лекарства на 1 месяц: 1234 Р. Чтобы совершить пожертвование в пользу Димы, нужно пройти на сайт фонда «Облака» и ввести любую посильную сумму от 50 Р.

Подопечные фонда «Облака»

Шатохин Саша (1,5 годика) и его братик Борис (4 годика), малышка Милана (4 месяца) Толстенко Костя (4 годика) регулярно болеют хроническими простудными заболеваниями. И если для обычных детей из самодостаточных семей — это привычная картина, то для детей подопечных фонда «Облака» это страдание. Нет возможности снять быстро температуру хорошим средством, а также отсутствие детских спазмолитиков растягивает болезнь на месяцы, превращая их в хронические тонзилиты, фарингиты и бронхиты. По статистике дети, которые чаще всего остаются без лечения острых респираторно-инфекционных заболеваний с отягощенным кашлем — чаще всего страдают уже к совершеннолетию астмой.

Чтобы сформировать домашний аптечный набор на одну семью на одного ребенка на один месяц необходима минимальная сумма 990 Р. Мы собираем сумму для покупки 10 аптечных наборов для 10 детей в размере: 9900 Р. Чтобы совершить пожертвование на аптечный набор, нужно пройти на сайт фонда «Облака» и ввести любую посильную сумму от 50 Р.

Фонд «Облака» создал новую программу по поддержке нуждающихся семей. Фонд «Облака»

Общая сумма сбора на программу в августе «Доступная медицинская помощь» для оказания поддержки 8 семьям, в которых воспитываются 8 детей — 16 534 Р.

Если вы живете в г. Барнауле и у вас есть возможность самостоятельно закупить лекарства и привезти их для семей в фонд Облака по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 2-й этаж.

Тел.: 8 (3852) 590−180, график работы штаба с 9:00 до 17:00.

Перевести любую сумму, которую вы посчитаете нужным для программы адресно каждому ребенку через сайт фонда: fondoblaka.com

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