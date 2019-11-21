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Жизнь

Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы через приложение

Федеральная налоговая служба России дорабатывает мобильное приложение «Мой налог». С его помощью самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы с первого квартала 2020 года, сообщают РИА Новости.

Налоги.
Налоги.
СС0

Приложение поможет «гармонизировать режим самозанятых» с пенсионной системой, считают в ФНС. Через сервис «Мой налог"граждане смогут добровольно формировать пенсионный стаж.

«Нам принципиально важна добровольность выбора. Надеюсь, что в первом квартале 2020 года мы это сделаем», — отмечает глава ФНС Михаил Мишустин.

Налог для самозанятых действует в экспериментальном формате с 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Предприниматели с доходом не более 2,4 миллиона рублей в год и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.

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