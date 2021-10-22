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Жизнь

Самую пожилую пару барсов в мире нашли на Алтае

Снежные барсы по имени Хоргай и Гута — самая пожилая из известных в мире пар ирбисов в дикой природе. В преддверии Международного дня снежного барса в WWF России рассказали историю любви снежных барсов длиною в 10 лет.

Барс Хоргай.
Барс Хоргай.
Алтае-Саянское отделение WWF

Обоим минимум по 13 лет. Это предельный зафиксированный возраст ирбиса в природе, хотя в зоопарках они доживают и до 21 года, рассказали специалисты.

Хоргай и Гута познакомились как минимум 10 лет назад и уже дважды заводили котят.

«Столь пожилые снежные барсы в дикой природе — большая редкость. Хищников в возрасте 13 лет в дикой природе фиксировали, например, и в Монголии, но пару снежных барсов такого преклонного возраста — впервые», — отметил старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Оба ирбиса живут на хребте Чихачева в Республике Алтай.

Хоргай большую часть года проводит в Республике Алтай, но зимой во время сильных снегопадов мигрирует в Монголию. Иногда проводит зиму в Тыве. Именно его первым из ирбисов на Алтае фотоловушки засняли на видео в октябре 2011 года.

Гута тоже живет на хребте Чихачева, за ней следят с 2012 года. Скорее всего, отпрысков у Хоргая больше, не менее десяти, в том числе, и на монгольской стороне, считают в WWF.

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