Самую сексуальную полицейскую России уволили за подписку на Навального

По словам девушки, сотрудники службы собственной безопасности объяснили ей, что если она придерживается тех же взглядов, то не может служить России.
Весной этого года Татьяне Зиме объявили выговор за сравнение Путина с «царем». 7 марта президент посещал кавалерийский батальон в столичном ГУ МВД и поздравлял с наступающим праздником сотрудниц конной полиции.
Зима опубликовала в своем аккаунте фото с этого мероприятия с надписью: «Сегодня наше подразделение посетил сам „Царь“. Владимир Владимирович, спасибо за визит и поздравление, а мы пока новый асфальт обратно собирать будем (сообщалось, что перед приездом Путина экстренно ремонтировали дороги. — прим. ред.). Главное, чтобы не оказалось, что в нашей стране шутить незаконно».
В конце декабря выяснилось, что со службы девушку уволили в сентябре без возможности восстановления.
«Сделали такую вещь, якобы я не прошла проверку УСБ, потому что подписана на Навального и вообще я оппозиционерка и не могу служить Родине. Да, я подписана на него в Instagram, но это разве запрещено? Я разочарована в системе», — поделилась со СМИ Зима.
Татьяна Зима стала популярной после Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Иностранцы публиковали с ней фото в соцсетях и называли самым красивым сотрудником полиции России.