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Жизнь

Самую сексуальную полицейскую России уволили за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима сообщила о том, что ее уволили из-за подписки на оппозиционера Алексея Навального в Instagram, пишет «Знак».

Татьяна Зима
Татьяна Зима
instagram.com/zimatatiana/

По словам девушки, сотрудники службы собственной безопасности объяснили ей, что если она придерживается тех же взглядов, то не может служить России.

Весной этого года Татьяне Зиме объявили выговор за сравнение Путина с «царем». 7 марта президент посещал кавалерийский батальон в столичном ГУ МВД и поздравлял с наступающим праздником сотрудниц конной полиции.

Зима опубликовала в своем аккаунте фото с этого мероприятия с надписью: «Сегодня наше подразделение посетил сам „Царь“. Владимир Владимирович, спасибо за визит и поздравление, а мы пока новый асфальт обратно собирать будем (сообщалось, что перед приездом Путина экстренно ремонтировали дороги. — прим. ред.). Главное, чтобы не оказалось, что в нашей стране шутить незаконно».

В конце декабря выяснилось, что со службы девушку уволили в сентябре без возможности восстановления.

«Сделали такую вещь, якобы я не прошла проверку УСБ, потому что подписана на Навального и вообще я оппозиционерка и не могу служить Родине. Да, я подписана на него в Instagram, но это разве запрещено? Я разочарована в системе», — поделилась со СМИ Зима.

Татьяна Зима стала популярной после Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Иностранцы публиковали с ней фото в соцсетях и называли самым красивым сотрудником полиции России.

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