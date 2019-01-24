Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 января -9°C
399

Экспресс-оздоровление: проведи короткие выходные в санатории «Белокуръ» со скидкой

Для любителей камерного формата: домашняя кухня, уютные номера, индивидуальный подход — теперь по выгодной цене.

Чтобы отдохнуть с пользой для здоровья, достаточно просто приехать в санаторий «Белокуръ». Здесь ещё тепло и всё так же уютно.

Специальные цены на пакеты услуг для тех, кто спешит!

Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Фото: Константин Ильин
Пакет «3 дня, 2 ночи» за 10 880 руб. на двоих

В стоимость пакета включены услуги:

  • проживание двоих человек в номере «Стандарт»;
  • 2-разовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;
  • пользование мангалом — 1 раз для двоих;
  • посещение соляной пещеры — 4 раза, по 2 сеанса на одного;
  • фиточай с медом — 4 раза, по 2 чаепития на одного;
  • «кедровая здравница» — 2 раза, по 1 посещению на одного;
  • массаж стоп механический, 4 сеанса по 2 процедуры на каждого.
Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Фото предоставлено рекламодателем
Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Пакет «4 дня, 3 ночи» за 14 769 руб. на двоих

В стоимость пакета включены услуги:

  • проживание 2-х человек в номере «Стандарт»;
  • 2-х разовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;
  • консультация врача — 2 раза, по 1 консультации на гостя;
  • фиточай с медом — 2 раз, по 1 чаепитию на каждого гостя;
  • посещение соляной пещеры — 6 раз, по 3 сеанса на каждого;
  • прессотерапия — 2 процедуры, по одной процедуре на каждого гостя;
  • талассотерапия — холодное водорослевое обертывание ног — 2 сеанса, по 1 сеансу на каждого.

Предложение действует при оплате до 31 января и заезде до 1 апреля 2019. В праздничные дни акция не действительна.

С другими акциями вы можете ознакомиться — belokur.ru/sale

Подробнее на сайте: belokur.ru или по телефонам:
  • 8−800−700−99−65 (звонок бесплатный)
  • +7 (38577) 38−852
  • +7 (905) 928-08-09 WhatsApp

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость