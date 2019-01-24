Экспресс-оздоровление: проведи короткие выходные в санатории «Белокуръ» со скидкой

Пакет «3 дня, 2 ночи» за 10 880 руб. на двоих
В стоимость пакета включены услуги:
- проживание двоих человек в номере «Стандарт»;
- 2-разовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;
- пользование мангалом — 1 раз для двоих;
- посещение соляной пещеры — 4 раза, по 2 сеанса на одного;
- фиточай с медом — 4 раза, по 2 чаепития на одного;
- «кедровая здравница» — 2 раза, по 1 посещению на одного;
- массаж стоп механический, 4 сеанса по 2 процедуры на каждого.
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Фото предоставлено рекламодателем
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин
Пакет «4 дня, 3 ночи» за 14 769 руб. на двоих
В стоимость пакета включены услуги:
- проживание 2-х человек в номере «Стандарт»;
- 2-х разовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;
- консультация врача — 2 раза, по 1 консультации на гостя;
- фиточай с медом — 2 раз, по 1 чаепитию на каждого гостя;
- посещение соляной пещеры — 6 раз, по 3 сеанса на каждого;
- прессотерапия — 2 процедуры, по одной процедуре на каждого гостя;
- талассотерапия — холодное водорослевое обертывание ног — 2 сеанса, по 1 сеансу на каждого.
Предложение действует при оплате до 31 января и заезде до 1 апреля 2019. В праздничные дни акция не действительна.
С другими акциями вы можете ознакомиться — belokur.ru/sale
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