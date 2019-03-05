Санаторий «Россия» признан лучшим медицинским отелем!

Масштабность премии — впечатляющая! Было принято 660 заявок из 101 города РФ на участие в 24 номинациях.
Отметим, что проект Russian Hospitality Awards некоммерческий, участники не оплачивали никаких взносов, судейство было полностью независимым и объективным, а шансы на победу — абсолютно равными. Оценка конкурсантов проводилась коллегией жюри и пользователями booking.com и trustyou.com.
Оценка проводилась в несколько этапов по множеству параметров. Контролировал объективность оценивания номинантов независимый наблюдатель Премии — международная компания «Делойт».
Отели, заявившие себя в номинации ЛУЧШИЙ MEDICAL ОТЕЛЬ / BEST MEDICAL HOTEL должны были подтвердить свою состоятельность по многим параметрам, среди которых уровень размещения, лечения, питания, расположение отеля, комфорт и безопасность различных категорий гостей, разнообразие услуг.
Санаторий «Россия» доказал, что соответствует высокому званию Лучшего медицинского отеля страны.
Адрес: Курорт Белокуриха, ул. Славского, 34.
Телефон: 8−800−250−3770
Сайт: www.sanrussia.ru
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