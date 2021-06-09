Санитарки главного барнаульского ковидного госпиталя пожаловались на руководство

Санитары отделения реанимации и интенсивной терапии барнаульской городской больницы № 5, главного ковидного госпиталя, подали коллективную жалобу на руководство из-за лишения премий. Об этом медики сообщили в группе Barnaul22 .

«В период с 1 по 31 мая 2021 нам не внесли в табель отработанные часы, за которые нам полагаются социальные выплаты как медицинским работникам, работающими с инфекцией ковид-19», — объясняют сотрудники.

Руководство больницы, по их словам, за два дня до зарплаты предоставило приказы о том, что отработанные часы не внесут в табель из-за того, что работники якобы не выполняют свои должностные обязанности.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Однако сами медики уверяют, что все отработанные часы зафиксированы в журналах, которые находятся на постах в отделении, а также есть сохраненные скриншоты из рабочей группы, куда старшая медсестра печатает график работы.

«Социальных выплат лишили всех 23 санитаров. Обидно, мы ходим все в рвотных массах пациентов (простите за подобные выражения), а нас лишают этих выплат. Да как так? Работаем через сутки, выходим в красную зону. Отработали 288 часов! Я понимаю‚ что мы сами туда пошли, но мы пошли работать и получать деньги, а нас лишают выплат», — говорится в сообщении.

Персонал обратился в прокуратуру и к президенту Владимиру Путину.

Реакции от руководства и министерства здравоохранения пока не последовало.