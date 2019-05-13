Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Санитарная пауза» и психолог: в России хотят усложнить бракоразводный процесс

Чтобы уменьшить число разводов, нужно усложнить процедуру развода. Такое предложение высказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, пишет news.ru. Депутат намерен обратиться с инициативой к Дмитрию Медведеву.

Мужчина и документы.
Мужчина и документы.
СС0

Владимир Петров предлагает установить «санитарную паузу» в 2−3 месяца, чтобы супруги могли как можно более тщательно обдумать свое решение. А если в семье есть дети, то этот период нужно увеличить до полугода.

Кроме того, согласно новой инициативе, супруги должны будут подтвердить свое намерение развестись два раза: после подачи заявления и после окончания срока паузы.

Также депутат считает, что парам во время бракоразводного процесса следует посещать психолога, который может помочь сохранить семью.

В России число браков упало до минимума с начала века. На тысячу жителей в 2018 году пришлось 6,2 зарегистрированных брака. По данным Росстата, такое же значение наблюдали в 2000 году.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость