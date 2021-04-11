Санитарная вырезка деревьев «по-барнаульски» разделила горожан на два лагеря

В паблике «Барнаул 22» опубликован пост, в котором рассказывается, как рядом со школой «Сигма» на улице Антона Петрова провели обрезку зеленых насаждений.

«Санитарная вырезка деревьев по-барнаульски. Вот скажите, когда за такое будут наказывать и штрафовать? Когда закончится это варварство? Когда изменитсяэкологическая культура ответственных лиц в госорганах и руководителей организаций, просто у населения? Когда начнут ценить главный генератор кислорода и фильтр для очищения воздуха в черте городе — деревья? Четная сторона ул. А. Петрова у забора школы „Сигма“, уже набухли почки, и вот такое мракобесие!», — отмечает автор заметки.

Далее автор просит придать случившееся «общественному суду».

Между тем, мнения комментаторов под постом разделились. Кто-то согласен с инициатором дискуссии, а кто-то советует автору заметки повторить ботанику.