Сапоги «с запасом» и напиток моряков. 8 советов, как согреть себя в первые морозные выходные в Алтайском крае

Во что одеваться?

1. Одежда должна быть свободная: можно нарядиться как капуста, чтобы между слоями вещей оставалась воздушная прослойка, сохраняющая тепло. Синтетические и облегающие кофточки точно не создадут воздушного вакуума.

2. Хороши будут вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов, так как они лучше сохраняют тепло. Это же касается шапок, шарфов и варежек с перчатками.

3. Каблуки лучше спрятать до лучших времен и пойти на улицу в более устойчивой обуви, у которой будет толстая и устойчивая подошва с достаточно ребристой поверхностью, чтобы не покатиться на ней как на ледянке. Сапоги также стоит выбирать немного с запасом, чтобы можно было надеть теплые носки.