26 ноября
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Жизнь

Сапоги «с запасом» и напиток моряков. 8 советов, как согреть себя в первые морозные выходные в Алтайском крае

По прогнозам синоптиков, на выходных в Алтайском крае будет леденящее «пекло»: до -40 градусов. Неплохо для ноября. Altapress.ru рассказывает, как провести эти дни с комфортом и теплом, чтобы удержать себя при себе и не попасть в травмпункт с обморожением.

Прогулка зимой.
Прогулка зимой.
unsplash.com
Во что одеваться?

1. Одежда должна быть свободная: можно нарядиться как капуста, чтобы между слоями вещей оставалась воздушная прослойка, сохраняющая тепло. Синтетические и облегающие кофточки точно не создадут воздушного вакуума.

2. Хороши будут вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов, так как они лучше сохраняют тепло. Это же касается шапок, шарфов и варежек с перчатками.

3. Каблуки лучше спрятать до лучших времен и пойти на улицу в более устойчивой обуви, у которой будет толстая и устойчивая подошва с достаточно ребристой поверхностью, чтобы не покатиться на ней как на ледянке. Сапоги также стоит выбирать немного с запасом, чтобы можно было надеть теплые носки.

Теплые вещи.
Теплые вещи.
unsplash.com
Теплые вещи.
Теплые вещи.
unsplash.com
Мороз.
Мороз.
unsplash.com
Как согреть себя на улице?

1. Если на улице ветрено, то стоит укрывать лицо шарфом, капюшоном, а руки прятать в варежки или перчатки. Чтобы не получить обморожение, можно найти временное укрытие, чтобы переждать пургу.

2. Всегда стоит иметь под рукой небольшой перекус, чтобы пополнять запас калорий.

3. Контролировать дыхание, чтобы не переохлаждать слизистую и не вызывать в теле дрожь: вдыхать медленно и не очень глубоко.

Прогулка зимой.
Прогулка зимой.
unsplash.com
Мороз.
Мороз.
unsplash.com
Обогрев.
Обогрев.
unsplash.com
Что поесть, что попить?

1. Чтобы лучше прогреться изнутри, лучше выпить теплого чая с имбирем, лимоном и медом, который будет не только тонизировать, но и стимулировать иммунитет. Также есть грог — напиток моряков, которым спасаются от обморожения: сначала заваривают чай, потом отдельно разводят горячую воду с сахаром в пропорции 1/1.

2. В качестве блюд в мороз подходят мясные бульоны, острая и жирная пища, орехи и фрукты. Первое дает телу «топливо» для обогрева, второе — витамины для иммунитета.

Имбирный чай.
Имбирный чай.
unsplash.com
Бульон.
Бульон.
unsplash.com
Чай.
Чай.
unsplash.com

Напомним, по прогнозам краевого Гидрометцентра, ночью 26 и 27 ноября в Алтайском крае ожидается «обморожение» воздуха до -40, днем самая холодная температура будет −20…−33 градусов.

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