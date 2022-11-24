24 ноября
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Жизнь

Праздничный поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск

Передвижная резиденция Деда Мороза 24 ноября остановилась в Новосибирске, пишет «Сиб.фм».

Дед Мороз из Великого Устюга.
Дед Мороз из Великого Устюга.
altapress.ru

Поезд прибыл в 10:25 на вокзал «Новосибирск-Главный». На перроне он будет стоять до 18:35. Основная праздничная программа пройдет на привокзальной территории. Вход свободный.

Также бесплатно можно посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с сувенирами.

Напомним, состав волшебного поезда растянулся на 19 вагонов. Вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, салон-приемная, вагоны-рестораны, вагон-сцена и вагон-лавка.

Во главе поезда идет паровоз, он украшен гирляндами из сотен ярких фонариков. Свое дальнее путешествие бородатый волшебник начал с 21 ноября по Западно-Сибирской железной дороге.

Для посещения специальной программы — необходимо купить билет. Стоимость билета для ребенка от 6 до 13 лет составит 1 тыс.950 рублей. Для ребенка от 3 до 6 лет в сопровождении взрослого — 2 тыс. 450 рублей.

Поезд Деда Мороза
Поезд Деда Мороза
Правительство Саратовской области

Поезд Деда Мороза также остановится в Иркутске, Красноярске, Ачинске, Абакане, Новокузнецке, Томске, Кемерово и Омске.

В Барнауле поезд будет уже 25 ноября. Конечной точкой путешествия Деда Мороза по городам станет Владивосток.

Ранее стало известно, что на почту Деду Морозу пришло более 4 млн писем от детей и взрослых.

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