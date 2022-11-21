Стало известно, когда в Барнаул приедет поезд Деда Мороза

В Барнаул 25 ноября прибудет праздничный поезд Деда Мороза, рассказывают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Окунуться в атмосферу зимнего волшебства позволит развлекательная программа для детей и взрослых. Ее представят артисты и аниматоры.

Принять участие в празднике смогут все желающие, а посетить резиденцию Деда Мороза можно по заранее купленным билетам.

Состав волшебного поезда растянулся на 19 вагонов. Вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, салон-приемная, вагоны-рестораны, вагон-сцена и вагон-лавка.

Во главе поезда идет паровоз, он украшен гирляндами из сотен ярких фонариков. Свое дальнее путешествие бородатый волшебник начнет 21 ноября по Западно-Сибирской железной дороге.

Поезд Деда Мороза Правительство Саратовской области

В этот же день Дед Мороз посетит Новокузнецк, Белово, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий. На станциях Юрги и Томска поезд остановится 22 ноября.

Жителей Новосибирск состав будет радовать 24 ноября, а в Барнауле он будет уже 25 ноября.

Передвижная резиденция новогоднего праздника приедет 26 ноября в Славгород и Карасук. На станции в Татарске и Омске — 27 ноября.

На сайте РЖД можно ознакомиться с программой для каждого города.

Ранее стало известно, что на почту Деду Морозу пришло более 4 млн писем от детей и взрослых.