17 ноября
﻿
Жизнь

В чудеса верят все. На почту Деду Морозу пришло более 4 млн писем от детей и взрослых

В Великом Устюге на почту Деду Морозу пришло более 4 млн писем с 1 ноября, пишет ТАСС.

Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год.
Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год.
Анна Зайкова

Почта Деда Мороза заработала в начале ноября.

«В прошлом году Дед Мороз получил 238 812 письма. Большое количество писем приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана», — рассказали в вотчине волшебника.

Чаще послания отправляют воспитанники детских садов и школ. Дети поздравляют с Новым годом и приглашают Деда Мороза в гости.

Кроме того, в Великий Устюг письма приходят от взрослых. Женщины просят квартиру, путевку на море и стабильную работу. Мужчины хотят новый автомобиль, увеличения зарплаты и карьерного роста.

Есть и те, кто просто мечтает о благополучии для своих родных, все чаще в письмах звучит просьба о мире на Земле. Пенсионеры тоже не остались в стороне, они просят о материальной помощи.

В вотчине считают, что для россиян это способ выговориться, помечтать и выразить на бумаге свое заветное желание.

В этом году, 22 октября, бородатый волшебник отправился в большое путешествие. На своем сказочном поезде он проедет более 33 тыс. км и посетит свыше 100 городов за 85 дней.

Подарки. Новый год.
Подарки. Новый год.
СС0

Поездка по стране продлится до 15 января. Маршрут будет пролегать через города БАМа, Транссиба, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву.

Планируется 200 остановок, во время которых на привокзальных площадях пройдут экскурсии по поезду и игровые программы.

Как 20 лет назад встречали Новый год в Барнауле — в материале altapress.ru.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость