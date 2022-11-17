В чудеса верят все. На почту Деду Морозу пришло более 4 млн писем от детей и взрослых

В Великом Устюге на почту Деду Морозу пришло более 4 млн писем с 1 ноября, пишет ТАСС.

Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год.

Почта Деда Мороза заработала в начале ноября.

«В прошлом году Дед Мороз получил 238 812 письма. Большое количество писем приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана», — рассказали в вотчине волшебника.

Чаще послания отправляют воспитанники детских садов и школ. Дети поздравляют с Новым годом и приглашают Деда Мороза в гости.

Кроме того, в Великий Устюг письма приходят от взрослых. Женщины просят квартиру, путевку на море и стабильную работу. Мужчины хотят новый автомобиль, увеличения зарплаты и карьерного роста.

Есть и те, кто просто мечтает о благополучии для своих родных, все чаще в письмах звучит просьба о мире на Земле. Пенсионеры тоже не остались в стороне, они просят о материальной помощи.

В вотчине считают, что для россиян это способ выговориться, помечтать и выразить на бумаге свое заветное желание.

В этом году, 22 октября, бородатый волшебник отправился в большое путешествие. На своем сказочном поезде он проедет более 33 тыс. км и посетит свыше 100 городов за 85 дней.

Подарки. Новый год. СС0

Поездка по стране продлится до 15 января. Маршрут будет пролегать через города БАМа, Транссиба, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву.

Планируется 200 остановок, во время которых на привокзальных площадях пройдут экскурсии по поезду и игровые программы.

Как 20 лет назад встречали Новый год в Барнауле — в материале altapress.ru.