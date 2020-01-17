Сатирические куплеты: новый премьер оказался композитором-песенником

Наверняка многим любителям караоке известна композиция «Настоящая женщина». мало кто догадывался, что мелодию к композиции написал не кто иной, как Михаил Мишустин — еще в бытность главой ФНС.

О творческой стороне Михаила Мишустина сообщили «Ведомости» — издание ссылается на «хороших знакомых» нового премьера. В реестре Российского авторского общества автором мелодии также указан Михаил Владимирович Мишустин. То же касается и другой, менее известной песни Лепса под названием «Зола».

Сам Григорий Лепс отказался подтверждать, что композитором хита был будущий премьер-министр, хотя и без прямого отрицания.

«Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка, и где Мишустин?», — цитирует музыканта интернет-ресурс «Подъем».

Радиостанции Business FM удалось поговорить с Александром Вулых, который написал текст к песне «Зола».

«Музыка — одно из его многочисленных хобби. Человек очень разносторонний, талантливый, и сам писал сценарии с концертов для ФНС, я тоже помогал, участвовал. Некогда ему песни писать. Это было в какие-то, может быть, свободные минуты, которых раньше у него, возможно, было чуть больше», — поделился соавтор.

По словам поэта, налоговик писал музыку в свободное от работы время, пишет bfm.ru.

«Были сначала варианты, которые нас не устраивали, в конце концов, нашли нужную гармонию и тональность, настроение, скажем так. Сам-то он играет на фортепьяно. И дома, в кругу друзей может сесть за клавиши и просто для души играть. Это для него разрядка от напряженной работы», —рассказал поэт о совместном творчестве с композитором-премьером.

Михаил Мишустин. nalog.ru

Запись об авторстве могла быть подарком главе ФНС — такую гипотезу высказал другой эксперт.

Денис Бояринов,

музыкальный критик:

Я думаю, это был подарок со стороны Лепса. Видимо, Михаил Мишустин очень любит этого исполнителя, как и многие люди его положения, его возраста, его круга общения — в этом нет ничего удивительного. Я думаю, что эти песни попали в репертуар Лепса, чтобы сделать приятное Михаилу Мишустину, когда он еще был главой налоговой службы. Говорить серьезно о том, что Михаил Мишустин — видный композитор-песенник, довольно сложно. К тому же, есть у нас примеры, когда не государственный чиновник, но крупный бизнесмен Михаил Гуцериев, например, является автором многих и многих песен. У того же Лепса в репертуаре есть его песни.

По словам собеседников «Ведомостей», кроме музыки Мишустин сочиняет эпиграммы и сатирические куплеты. По данным издания, после того как Мишустин возглавил ФНС, там стали регулярно проводить концерты для сотрудников, а сами работники налоговых органов начали исполнять частушки и петь на капустниках. Возможно, то же самое теперь ждет весь кабинет министров. У нас страна неисчерпаемых возможностей.

Президент РФ Владимир Путин 16 января подписал Указ о назначении Михаила Мишустина председателем российского правительства.