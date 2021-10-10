Савватий Пчельник: как правильно есть мед 10 октября, чтобы стать счастливее

10 октября отмечают народный праздник — День Савватия Пчельника. Святой был покровителем пчел и меда. Рассказываем, как в этот день обеспечить себе по-настоящему сладкую жизнь.

Что принято делать на Савватия Пчельника?

Савватия, основателя Соловецкого монастыря, предки почитали особенно.

10 числа славяне добрым словом вспоминали покойных, молились и упорно трудились. Пристальное внимание уделяли и подготовке ульев к зиме. По поверью, чем сильнее в этот день человек помогает пчелам, тем лучше будут идти его дела.

Чтобы отдать дань святому, прародители в праздник ели и даже пили мед (к примеру, разбавленный свежей водой) — аккуратно и неспешно, чтобы ощутить всю сладость. Не было сомнений: приторный продукт не только спасает от недугов, но и помогает решить конфликты, достичь карьерного триумфа.

В наши дни на Савватия мед добавляют в кофе, чай, смазывают им пироги и сдобу.

Мед , пасека , пчелы. CC0

Что запрещено 10 октября?

Сегодня не рекомендуется:

Заменять мед вареньем;

Ссориться ( особенно с близкими);

особенно с близкими); Давать свою одежду взаймы;

Сплетничать;

Убивать насекомых.

Конфликт , ссора. pixabay.com

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