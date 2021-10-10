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Жизнь

Савватий Пчельник: как правильно есть мед 10 октября, чтобы стать счастливее

10 октября отмечают народный праздник — День Савватия Пчельника. Святой был покровителем пчел и меда. Рассказываем, как в этот день обеспечить себе по-настоящему сладкую жизнь.

Пчела.
Пчела.
СС0

Что принято делать на Савватия Пчельника?

Савватия, основателя Соловецкого монастыря, предки почитали особенно.

10 числа славяне добрым словом вспоминали покойных, молились и упорно трудились. Пристальное внимание уделяли и подготовке ульев к зиме. По поверью, чем сильнее в этот день человек помогает пчелам, тем лучше будут идти его дела.

Чтобы отдать дань святому, прародители в праздник ели и даже пили мед (к примеру, разбавленный свежей водой) — аккуратно и неспешно, чтобы ощутить всю сладость. Не было сомнений: приторный продукт не только спасает от недугов, но и помогает решить конфликты, достичь карьерного триумфа.

В наши дни на Савватия мед добавляют в кофе, чай, смазывают им пироги и сдобу.

Мед, пасека, пчелы.
Мед, пасека, пчелы.
CC0

Что запрещено 10 октября?

Сегодня не рекомендуется:

  • Заменять мед вареньем;
  • Ссориться (особенно с близкими);
  • Давать свою одежду взаймы;
  • Сплетничать;
  • Убивать насекомых.
Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

Приметы дня

  • Лист с березы к этому дню еще не опал — значит, снега ждать не стоит;
  • Черемуха и клен остались без листьев — значит, скоро будет зима;
  • Мало шишек на деревьях — зима будет теплой;
  • Рябчик прилетает в ельник — начинается листопад.
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