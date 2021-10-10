Савватий Пчельник: как правильно есть мед 10 октября, чтобы стать счастливее

Что принято делать на Савватия Пчельника?
Савватия, основателя Соловецкого монастыря, предки почитали особенно.
10 числа славяне добрым словом вспоминали покойных, молились и упорно трудились. Пристальное внимание уделяли и подготовке ульев к зиме. По поверью, чем сильнее в этот день человек помогает пчелам, тем лучше будут идти его дела.
Чтобы отдать дань святому, прародители в праздник ели и даже пили мед (к примеру, разбавленный свежей водой) — аккуратно и неспешно, чтобы ощутить всю сладость. Не было сомнений: приторный продукт не только спасает от недугов, но и помогает решить конфликты, достичь карьерного триумфа.
В наши дни на Савватия мед добавляют в кофе, чай, смазывают им пироги и сдобу.
Что запрещено 10 октября?
Сегодня не рекомендуется:
- Заменять мед вареньем;
- Ссориться (особенно с близкими);
- Давать свою одежду взаймы;
- Сплетничать;
- Убивать насекомых.
Приметы дня
- Лист с березы к этому дню еще не опал — значит, снега ждать не стоит;
- Черемуха и клен остались без листьев — значит, скоро будет зима;
- Мало шишек на деревьях — зима будет теплой;
- Рябчик прилетает в ельник — начинается листопад.