Сбер и Национальный совет по корпоративному волонтерству наметили перспективы сотрудничества и поделились опытом совместной работы на региональном уровне

Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ). Банк и прежде работал с НСКВ, в том числе в регионах Сибирского и Байкальского банков Сбера, но теперь взаимодействие с Советом вышло на новый уровень. Наработанный опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества обсудили на круглом столе в Новосибирске, в котором приняли участие представители НСКВ, Минприроды Новосибирской области, РЖД и других партнеров банка, а также заместитель председателя Байкальского банка Сбера Дмитрий Жоров и председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбербанка:

Сбер в Сибири реализует большое количество проектов в области корпоративного волонтерства — сотрудники банка выступают донорами, преподают финансовую и цифровую грамотность, организуют экологические акции. Мы готовы делиться опытом и учиться у коллег из других организаций.

Сбер и Национальный совет по корпоративному волонтерству наметили перспективы сотрудничества. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

В числе реализованных в уходящем году совместных мероприятий Сбера и НСКВ в Новосибирской области субботники на береговой линии Оби, уборка территории Новосибирского зоопарка, высадка деревьев в районах области, обмен ESG-практиками на форуме «Технопром-2023» и другие мероприятия регионального и федерального уровней.

В перспективе ближайшего года — проведение субботников и мероприятий по облагораживанию экологических троп региона и многое другое.

Сбер развивает собственную платформу по полезным привычкам и волонтёрству «Сберегаем вместе». На ней собрана информация про экологичный и здоровый образ жизни, опыт и практики Сбера в сфере социальной поддержки, реализации инклюзивных проектов. На портале также есть календарь для регистрации и участия в различных ESG-событиях, которые проходят на территории всей страны.

Опытом корпоративного волонтерства регионов Прибайкалья и Якутии поделился заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Дмитрий Жоров. Он рассказал о сотрудничестве с крупнейшими компаниями, в результате которого, в частности, на берегах Байкала было высажено больше 30 тысяч саженцев деревьев хвойных пород.

Дмитрий Жоров,

заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка: