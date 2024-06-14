Сбер и Звук рассказали посетителям выставки «Россия», что слушают сибиряки

Булгаков и Anna Asti: Звук вместе со Сбером выяснили, что любят слушать больше всего жители Сибирского региона. Какие музыкальные треки, подкасты и аудиокниги любят в Сибири, можно узнать в павильоне Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ.

Любимым жанром для сибиряков является поп, а самым прослушиваемым артистом — Anna Asti. Кроме того, в число самых популярных музыкальных исполнителей вошли Баста, Zivert, HammAli & Navai и группа «Король и Шут».

В списке самых популярных аудиокниг преобладают иностранные детективы, но лидером по прослушиваниям почти во всех регионах присутствия Сибирского банка является «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Исключение составляют Кемерово, жители которого предпочитают «Дюну» Фрэнка Герберта, а также Абакан и Кызыл с книгами по финансовой грамотности и саморазвитию. В этих регионах предпочитают книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и Шэрон Лехтер и «Думай и богатей» Наполеона Хилла.

Звук вместе со Сбером выяснили, что любят слушать больше всего жители Сибирского региона. Источник: Сибирское отделение Сбера.

Детское радио «ХРУМ. Сказочный детектив» — самый прослушиваемый подкаст во всех регионах Сибири. В остальном жители Сибири слушают новостные подкасты, а также материалы о спорте и медитации.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбербанка:

Сибирь в павильоне Сбера на ВДНХ — это уникальное событие, и мы старались наполнить это время уникальным контентом. Каждая открытка, сделанная с коллегами из Звука, рассказывает не только о фаворитах в музыке, аудиокнигах и подкастах, но и ключевых региональных проектах Сбера — такой формат позволяет сделать информацию ярче и интереснее.

Илья Карпухин,

директор по контенту HiFi-стриминга Звук:

Музыка и другой аудиоконтент — это часть культурного кода, и нам приятно помогать жителям из разных уголков страны узнавать, что слушают соседи, чтобы пополнять свои коллекции, находить новое и слушать любимое.

13 июня на выставке «Россия» на ВДНХ гости павильона Сбера смогли оформить карты с уникальным дизайном, выиграть мороженое и принять участие в «сибирских» активностях.

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России. В павильоне Сбера посетителей ожидают: выставка технологий и инноваций банка; насыщенная образовательная программа от Российского общества «Знание» и Сбера; экскурсии; детская зона с аниматорами и мастер-классами; тематические дни.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне №2 («Робостанция») ВДНХ, возле фонтана «Дружба народов». Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.

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