Сбер и Звук рассказали посетителям выставки «Россия», что слушают сибиряки

Любимым жанром для сибиряков является поп, а самым прослушиваемым артистом — Anna Asti. Кроме того, в число самых популярных музыкальных исполнителей вошли Баста, Zivert, HammAli & Navai и группа «Король и Шут».
В списке самых популярных аудиокниг преобладают иностранные детективы, но лидером по прослушиваниям почти во всех регионах присутствия Сибирского банка является «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Исключение составляют Кемерово, жители которого предпочитают «Дюну» Фрэнка Герберта, а также Абакан и Кызыл с книгами по финансовой грамотности и саморазвитию. В этих регионах предпочитают книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и Шэрон Лехтер и «Думай и богатей» Наполеона Хилла.
Детское радио «ХРУМ. Сказочный детектив» — самый прослушиваемый подкаст во всех регионах Сибири. В остальном жители Сибири слушают новостные подкасты, а также материалы о спорте и медитации.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:
Сибирь в павильоне Сбера на ВДНХ — это уникальное событие, и мы старались наполнить это время уникальным контентом. Каждая открытка, сделанная с коллегами из Звука, рассказывает не только о фаворитах в музыке, аудиокнигах и подкастах, но и ключевых региональных проектах Сбера — такой формат позволяет сделать информацию ярче и интереснее.
Илья Карпухин,
директор по контенту HiFi-стриминга Звук:
Музыка и другой аудиоконтент — это часть культурного кода, и нам приятно помогать жителям из разных уголков страны узнавать, что слушают соседи, чтобы пополнять свои коллекции, находить новое и слушать любимое.
13 июня на выставке «Россия» на ВДНХ гости павильона Сбера смогли оформить карты с уникальным дизайном, выиграть мороженое и принять участие в «сибирских» активностях.
Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России. В павильоне Сбера посетителей ожидают: выставка технологий и инноваций банка; насыщенная образовательная программа от Российского общества «Знание» и Сбера; экскурсии; детская зона с аниматорами и мастер-классами; тематические дни.
Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне №2 («Робостанция») ВДНХ, возле фонтана «Дружба народов». Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.
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