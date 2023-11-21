Сбер продемонстрировал свои технологические возможности губернатору Алтайского края на выставке «Россия»

Уникальный павильон Сбера на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где представлены основные продукты технологической платформы Сбера, продемонстрировал свои возможности губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Экскурсию по павильону для главы региона провел управляющий Алтайским отделением Сбербанка Иван Шешиков.

Сбер на выставке представлен на площади 2100 квадратных метров всеми своими современными технологиями и разработками, которые предназначены для россиян. Павильон состоит из 10 больших залов и работающего офиса, который предоставляет банковские услуги.

Все инсталляции павильона построены по принципу мультисенсорности: они воздействуют на разные органы чувств посетителей выставки. Мультимедийный контент павильона создан с помощью технологий искусственного интеллекта Сбера: сервиса GigaChat, нейросети Kandinsky и других. В роли экскурсовода выступает виртуальный ассистент Салют.

В зале, который называется «Надёжный Сбер», представлены технологии для безопасности в различных сферах жизни. Зал «Созидающий Сбер» посвящён теме семьи. Он выглядит как квартира, в которую гости попадают через портал Домклик. В зале «Развивающий Сбер» можно смотреть лекции и семинары, проходить учебные курсы от СберУниверситета, образовательной платформы Edutoria. Зал «Здоровый Сбер» посвящён главному — здоровью. Здесь можно увидеть курорты Сбера «Мрия» и «Манжерок», прогуляться вдоль водоёма, посмотреть на водопады, послушать написанную искусственным интеллектом расслабляющую музыку и почувствовать аромат цветущей сакуры.

А на выходе гости павильона знакомятся с командой банка, узнавая необычные факты о ней. Там же можно обменять полученные в ходе прохождения выставки баллы на сувениры от Сбера.

Иван Шешиков,

управляющий Алтайским отделением Сбербанка: