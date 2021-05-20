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Сбер высадил 10 тысяч деревьев для восстановления защитных лесов на Алтае

Сотрудники Алтайского отделения Сбербанка из Белокурихи и Барнаула приняли участие в экологической акции — высадке деревьев в рамках «Зелёного Марафона».

Сбер запустил проект «Зелёный Марафон» совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой «СберВместе». В этом году цель марафона − привлечение внимания к проблемам экологии, и даже сам забег состоится 5 июня − во Всемирный день окружающей среды.

Акция по высадке деревьев, которая проводится в преддверии марафона, организована движением «ЭКА» в поддержку программы «Южный лесной пояс России». Она направлена на восстановление защитных лесов для борьбы с опустыниванием и заболачиванием в южных регионах страны и охватывает территории от Ростовской области до Республики Бурятия.

Одним из регионов, которые входят в этот пояс, является Алтайский край. Местами проведения акции в регионе стали Целинный район и город-курорт Белокуриха.

В этом году совместно с фондом «Вклад в будущее» Сбер намерен высадить 180 тыс. саженцев в честь своего 180-летия. Только во время прошедшего мероприятия волонтеры высадили около 6 тыс. деревьев в Белокурихе и 4 тыс. саженцев в Целинном районе.

Артём Пастухов,
заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер активно поддерживает экологические инициативы. Высадка деревьев в рамках программы „Южный лесной пояс России“ — это одна из очень полезных для окружающей среды акций, в которой мы с готовностью приняли участие. Например, высаженные на берегу реки Белокурихи сосны помогут укрепить берег и уберегут почву от заболачивания из-за разлива воды. В апреле руководители и сотрудники Алтайского отделения также принимали участие в восстановлении уникального ленточного бора в Угловском районе. В день проведения „Зеленого Марафона“, 5 июня, мы планируем высадить деревья в Барнауле».

Поддержать эту акцию можно своим участием в «Зелёном Марафоне» и его экологических инициативах:

  • пожертвовав средства на высадку деревьев на портале «СберВместе»;
  • приняв участие в экологических акциях, которые пройдут в рамках «Зелёного Марафона».

Зарегистрироваться на Марафон можно до 28 мая на сайте https://greenmarathon.ru/ или 5 июня на площадке проведения мероприятия.

В Барнауле «Зеленый Марафон» пройдет в Парке спорта Алексея Смертина

В рамках проекта «Зеленый Марафон» Сбер запустил одноименное мобильное приложение — помощник по здоровому и экологичному образу жизни.

Приложение «Зелёный Марафон» это:

  • трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;
  • тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;
  • видео беговых упражнений;
  • беговые и экологические челленджи;
  • возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;
  • возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от СберЗдоровья, Okko, СберУслуг, СберМаркета, СберЗвука, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила, Delivery Club, СберСтрахования, Работа.ру, СБЕР Кидз и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).

Скачать мобильное приложение можно по ссылке https://gmarathon.page.link/partner, а также в App Store и Google Play.

ПАО Сбербанк

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