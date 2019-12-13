Сбербанк и ГЛК «Манжерок» улучшили безналичную оплату проезда на канатной дороге

Сбербанк и горнолыжный комплекс «Манжерок» усовершенствовали сервис безналичной оплаты проезда на новом горнолыжном подъемнике. Теперь не нужно стоять в очереди в кассу для покупки билета на канатную дорогу. Купить билеты на подъемник гондольного типа можно при помощи бесконтактных банковских карт любых платежных систем непосредственно на турникете. Терминалы способны работать также и с системами Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Благодаря современному оборудованию ГЛК «Манжерок», платеж совершается за 1−2 секунды.

Современный горнолыжный подъемник был открыт на курорте в сентябре 2019 года — в церемонии открытия принял участие Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Благодаря новому европейскому оборудованию, время подъема на гору Малая Синюха сократилось до 6−8 минут. Запуск подъемника стал важным этапом в программе модернизации горнолыжного курорта.

Максим Волков,

заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Мы очень рады предложить нашим клиентам, которые посещают курорт «Манжерок» в республике Алтай, новый, современный и очень быстрый способ оплаты проезда на горнолыжном подъемнике. Сезон зимних видов спорта уже начинается, и я надеюсь, что современные технологии сделают отдых еще более комфортным.

«Манжерок» — горнолыжный комплекс, который состоит их двух трасс протяженностью 1 500 метров. Помимо горнолыжных трасс, на территории комплекса функционируют горнолыжная школа, пункт проката горнолыжного оборудования, каток, трасса для беговых лыж, а также 6 комфортабельных гостиниц и один хостел.

Подробная информация о курорте и всех его объектах — на сайте www.mglk.ru.

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