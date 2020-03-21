Сбербанк и Оkko запустили проект «Искусство онлайн»

Пользователям проекта будут доступны спектакли, концерты, экскурсии и другой интересный видеоконтент от ведущих российских культурных площадок. Взрослые, дети, ценители классики и рока, драмы и популярной музыки — в новой медиатеке каждый найдёт интересное для себя. Доступ к мультимедийному контенту будет бесплатным при регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko.
Проект «Искусство онлайн» открывается эксклюзивным показом двух балетных постановок Мариинского театра. 20 марта пользователи ресурса смогли посмотреть «Золушку» Сергея Прокофьева с Дианой Вишнёвой в главной партии. Балет два десятилетия вдохновляет зрителей постмодернистской легкостью видения Валерия Гергиева и Алексея Ратманского.
21 марта виртуальных зрителей ждут на постановке «Анна Каренина» Родиона Щедрина с Ульяной Лопаткиной в титульной роли. В балетном спектакле с кинематографической легкостью и без излишних сантиментов раскрывается вся мощь сюжета романа Льва Толстого. Начало трансляции в 18:00 по московскому времени.
Валерий Гергиев,
художественный руководитель — директор Мариинского театра:
Технологии открывают для театрального искусства новые возможности. Я рад, что ценители театра и все интересующиеся искусством люди смогут посмотреть балеты «Золушка» и «Анна Каренина» с комфортом.
Яна Бардинцева,
генеральный директор Okko:
В ближайшие недели обещают полное отсутствие массовых развлекательных и культурных мероприятий во всем мире. Однако, благодаря технологическим решениям, искусство можно сделать доступным и в такой период времени. Мы уверены, что постановки «Анна Каренина» и «Золушка», представленные эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, впечатлят любителей кино и заставят театралов иначе взглянуть на современные технологии. И невероятно ценно, что первой среди них стал такой флагман музыкальной сцены, как Мариинский театр.