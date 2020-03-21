Сбербанк и Оkko запустили проект «Искусство онлайн»

В период карантина Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko вновь откроют для широкой публики театры, музеи и концертные залы в рамках проекта «Искусство онлайн». Ресурс даст возможность заняться самообразованием во время самоизоляции и просто прикоснуться к искусству в онлайн-формате всем желающим.

Пользователям проекта будут доступны спектакли, концерты, экскурсии и другой интересный видеоконтент от ведущих российских культурных площадок. Взрослые, дети, ценители классики и рока, драмы и популярной музыки — в новой медиатеке каждый найдёт интересное для себя. Доступ к мультимедийному контенту будет бесплатным при регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko.

Проект «Искусство онлайн» открывается эксклюзивным показом двух балетных постановок Мариинского театра. 20 марта пользователи ресурса смогли посмотреть «Золушку» Сергея Прокофьева с Дианой Вишнёвой в главной партии. Балет два десятилетия вдохновляет зрителей постмодернистской легкостью видения Валерия Гергиева и Алексея Ратманского.

21 марта виртуальных зрителей ждут на постановке «Анна Каренина» Родиона Щедрина с Ульяной Лопаткиной в титульной роли. В балетном спектакле с кинематографической легкостью и без излишних сантиментов раскрывается вся мощь сюжета романа Льва Толстого. Начало трансляции в 18:00 по московскому времени.

Валерий Гергиев,

художественный руководитель — директор Мариинского театра:

Технологии открывают для театрального искусства новые возможности. Я рад, что ценители театра и все интересующиеся искусством люди смогут посмотреть балеты «Золушка» и «Анна Каренина» с комфортом.

Яна Бардинцева,

генеральный директор Okko: